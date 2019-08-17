RATAJKOWSKİ, ÇIPLAK POZLARIYLA YİNE SOSYAL MEDYAYI SALLADI!

Emily Ratajkowski, son kampanyası için verdiği üstsüz pozlarla yine büyük beğeni topladı.

Medyafaresi.com'un haberine göre; Seksi model ve oyuncu Emily Ratajkowski en son koltuk altı tüylerini sergilediği bir dergi çekiminin ardından yine çok konuşulacak bir işe imza attı. Yeni kampanyası için kamera karşısına geçen güzel model üstsüz pozlarıyla büyük beğeni topladı.