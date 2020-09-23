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Rasim Ozan Kütahyalı, Rıdvan Dilmen’e cevap verdi

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Rasim Ozan Kütahyalı, Rıdvan Dilmen’e cevap verdi
Rıdvan Dilmen’in NTV’de yaptığı açıklamalara, Turkuvaz Medya Grubu’nun ardından Güneş gazetesi yazarı Rasim Ozan Kütahyalı’dan da yanıt geldi.

TürkMedya Grubu bünyesindeki Güneş gazetesindeki köşesinde Rıdvan Dilmen’e, adını vermeden yanıt veren Kütahyalı ”Ben de bu muharebenin ve ihtilalin en önde gelen savaşçılarından ve devrimcilerinden biriyim. Bu gerçeği inkar edenin de alnını karışlarım” diye yazdı.

Dilmen, Kütahyalı için “Gelelim Rasim Ozan Kütahyalı. Sen şike sürecinde FETÖ sevdalısıydın. Boşnaklara en fazla hareketi yapan insan. Biz de hatalıyız. Biz niye isyan etmedik. Şimdi Osman Gökçek’in, Melih Bey’in Beyaz TV’ye çıkıyor. Kime yazıyor? Nasıl yönetiyorlar şimdi bunlar. Galatasaray’da Dursun Bey Başkan. Fatih hocamızla o gün bugün görüşmüyoruz. Gerçekten hocamı severim. Küsüzdür, darılırız. Ama gecenin birinde evine gitsem çayımı içerim.” ifadelerini kullanmıştı.

Rasim Ozan Kütahyalı ”FETÖ olgusunu bu topraklardan spatula ile kazıyan kimlerdir?” başlıklı yazısında isim vermeden Rıdvan Dilmen’e yüklendi.

 

Kütahyalı’nın yazısından bazı bölümler şöyle:

”Ben de bu muharebenin ve ihtilalin en önde gelen savaşçılarından ve devrimcilerinden biriyim. Bu gerçeği inkar edenin de alnını karışlarım.

FETÖ kavramını zihinlere kazıyan da özellikle Turkuvaz Medya Grubu ve Sabah gazetesi olmuştur. Nerdeyse her manşette FETÖ kavramını 3 sene boyunca kullanarak ısrarla ve inatla kullanan FETÖ kavramını Türkiye’ye benimseten Serhat Albayrak’ın yönettiği Turkuvaz Medya Grubuna içi boş spor medyası polemikleri yüzünden saldırmak ancak FETÖ’ye hizmet edecek bir davranıştır. Herkes haddini bilmeli ve kendine gelmelidir.

FETÖ’nün berheva edilmesini, bu politik devrimi Başkan Erdoğan’ın liderliğinde bizler yaptık. Tıpkı askeri vesayet düzenini göçerttiğimiz gibi FETÖ düzenini de bizler göçerttik. Hadi sıkıysa bu hakikati inkar edin…

Fakat 17-25 Aralık FETÖ darbe teşebbüsü sürecinde nerdeyse her gün tape kumpasları patladıkça korkudan beni arayanlar, “Aman biz galip geliyoruz değil mi Rasim, Fetullahçılar hepimizi hapse atamayacak değil mi” diye adeta ağlayanlar, maalesef aynı gemide bulunduğumuz ödlek tiplerin şimdi bana şahsi karaktersizlik sorunları nedeniyle kin kusmaları utanç verici bir durum.

6 Mart 2014 Gecesi ATV’de Başkan Erdoğan ile 17-25 Aralık sonrası ilk canlı yayını yapacağımız gün beni arayan ve FETÖ ile mücadelemden ötürü beni övgülere boğan birileri şimdi tam ters yönde, hem de durduk yere tuhaf işler yapıyorsa işin içinde bir işler vardır demektir.”

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