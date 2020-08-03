Ramstein Üssü: Almanya'daki tartışılan 'Küçük Amerika'

Kendisini dünyanın polisi olarak gören Amerika Birleşik Devletleri’nin 172 ülkede takriben 240 bin askerini konuşlandırdığı üsler, dünya kamuoyunda pek fazla bilinmez. ABD sadece Almanya’da 36 civarında üsse sahip. “Ramstein Air Base/Hava Üssü” bunlardan bir tanesi. Bu üs, adını Almanya’nın güneybatısında, Rheinland Pfalz eyaleti sınırları içinde yer alan Ramstein adlı küçük bir kasabadan almıştır. 1988 yılında İtalyan uçak akrobasi ekibinin yaptığı bir kaza sonucu 70’den fazla insanın ölmesiyle ismini dünya kamuoyuna duyurmuştur. Aslında bu ve etrafındaki küçük komşu kasabaların pek bilinmeyen bir başka özelliği, içinde bir “Küçük Amerika” barındırmasıdır.
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