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Ramazan Bayramında Sokağa Çıkma Yasağı Olacak mı?

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Ramazan Bayramında Sokağa Çıkma Yasağı Olacak mı?
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a MYK toplantısında bilgi veren kurmayları yapılan araştırmalarda vatandaşın da bayramda sokağa çıkma yasağını desteklediğini belirttiler.

Bilim Kurulu’nun da aynı yönde tavsiyeleri dikkate alınarak 23-24-25-26 Mayıs tarihlerinde sokağa çıkma yasağı bekleniyor.

AK Parti’nin önceki gün Cumhurbaşkanı Tayip Erdoğan başkanlığında yapılan MYK toplantısında Ramazan Bayramı’nda sokağa çıkma yasağı ilanı da gündeme geldi. Toplantıda ayrıca pandemide normalleşme sürecine ilişkin değerlendirmeler yapıldı. Kurmaylar, yapılan araştırmalarda Ramazan Bayramı’nda vatandaşın da sokağa çıkma yasağını desteklediğini Erdoğan’a iletti. Konu ile ilgili Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri dikkate alınarak 23-24-25-26 Mayıs’ta sokağa çıkma yasağının olabileceği değerlendirildi.

TÜRKİYE’NİN HEDEFİ V MODELİ

Ekonomik gelişmelerin de gündeme geldiği toplantıda pandemi sürecinde diğer ülkeler ve Türkiye’nin durumu karşılaştırıldı. Toplantıda L, U, V değerleri göz önünde bulundurularak, Fransa, Hollanda gibi ülkelerin U, Almanya’nın ise V seviyesinde olduğu değerlendirilerek, Türkiye’nin pandemide büyük başarı elde ettiği ve bu süreçte V modelinde olmayı hedeflediği dile getirildi. Üretim ve turizmin bu süreçte çok önemli olduğu ve her konuda hassas ve emin adımlar atıldığı belirtildi.

V MODELİ NEDİR?

Krizlerin ardından ekonomideki toparlanma modelleri harflerle ifade ediliyor. V tipi toparlanma, bu modeller içinde en hızlı toplanmayı gösteriyor ve hızlı bir çöküşün ardından hızlı bir toparlanma anlamına geliyor. U tipi toparlanma ise iyileşme sürecinin daha yavaş ve kademeli olmasını içeriyor.

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