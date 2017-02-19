"Rakka'da taktik destek vereceğiz"

Başbakan Binali Yıldırım, dün katıldığı 53. Münih Güvenlik Konferansı'nda çok sayıda liderle biraraya geldi.

ilk olarak AB Komisyonunun Göç, İçişleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu Üyesi Dimitris Avramopulos'u kabul eden Yıldırım, ardından Alman meslekdaşı Angela Merkel'le görüştü.

Bayerischer Hof Oteli'nde 50 dakika süren kahvaltılı toplantıya AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın da katıldı. Bu temasın ardından gurbetçi Türklerle buluşmak üzere Oberhausen'e hareket eden Yıldırım, uçakta sorularımızı cevapladı.

İşte, başta Merkel'le görüşme olmak üzere Yıldırım'ın, temaslarına dair açıklamaları...

Merkel ile görüşmeniz nasıl geçti?

Bölgesel ve uluslararası konular ele alındı.

DİTİP imamları meselesini konuştunuz mu?

Konuştuk. Bu meselenin tırmandırılmaması gerektiğini düşünüyorum. Bir yanlış anlama var ve ortaya çıktı. Bizim açımızdan konu kapandı. Sürdürülmemesi gerekiyor bu meselenin. DİTİP aşırı akımları önleyen, İslam dinini dünyaya doğru anlatan, Türkiye Cumhuriyeti resmi imamlarının görev yaptığı çok prestijli bir kuruluş. Casusluk gibi bir suçla itham edilmesi doğru bir yaklaşım değil. Münferit hatalar olduysa da zaten düzeltilir.

RAHATSIZLIĞIMIZI İLETTİM

Merkel buna karşılık ne söyledi?

Merkel, Türkiye'nin iç meselelerinin referandum süreci dahil, genel olarak Almanya'ya taşınmaması hususunda hassas. Bizim de zaten öyle bir amacımız yok. Hiç olmadı, gerek de yok zaten. Ben de bu durumun iki taraf için de, Türkiye için de Almanya için de geçerli olduğunu söyledim. Bir takım bölücü örgüt taraftarları rahatlıkla burada propoganda yapıyor. Türkiye aleyhine referandum hakkında acımasız paylaşımlarda bulunuyor, bunu hoş göremeyeceğimizi Merkel'e söyledim.

Mitingler hakkında bir sıkıntı var mı? Daha önce olmuştu?

Yok. Önceden yetkili birimlere bilgi vereceğiz. Sandık mahalleriyle ilgili de iki ülke yakın çalışma yapacak.

ALMANYA KATILABİLİR

ABD Başkan Yardımcısı ile biraraya geleceksiniz, Rakka konusu gündemde. Merkel'le görüşmede Suriye gündeme geldi mi?

Merkel'e Fırat Kalkanı faaliyetlerimizin hangi noktaya geldiğini anlattık. El Bab'dan sonra Rakka'nın DEAŞ'tan kurtarılması konusunda bir teklifimiz oldu biliyorsunuz. PKK'nın uzantısı PYD/YPG ile hareket etmelerinin doğru olmadığını, bir terör örgütünün başka bir terör örgütüne karşı kullanılamayacağını söyledik. Bu, dostluğa sığmaz. ABD'nin yeni yönetimi bu değerlendirmeleri zannediyorum dikkate alacak. Pence'e yeniden bunu söyleyeceğim. Merkel'e de Almanya'yı da bu operasyona dahil edebileceğimizi söyledim.

PYD CİDDİ SORUN OLUR

Türkiye'nin Rakka'daki rolü ne olacak? El Bab modeli mi işletilecek? TSK sahada olacak mı?

Amerika Türkiye ile birlikte yerel güçlerle, sivil direnişçilerle, ÖSO ile ve diğer milislerle bir olarak, onlar önde, biz de arkada... Askeri varlığı olacak ABD'nin de Türkiye'nin de. Doğrudan operasyona girmeyeceğiz, taktik destek vereceğiz, prensipte anlaşılırsa tabii. İmkan ve kabiliyetler gözden geçiriliyor.

ABD Rakka'da operasyona girmezse?

ABD'nin her halükarda bir operasyon planı var. Bu planın nasıl uygulanacağını konuşuyoruz.

YPG ile girerse?

Ümit ediyoruz öyle bir karar vermezler. Olursa ABD ile ilişkilerde ciddi sorun olur.

Almanya'daki FETÖ kaçaklarını Merkel ile konuştunuz mu?

Biz zaten talebimizi yapmıştık, tavrımızı ortaya koyduk. Bölücülerin buradaki faaliyetleri ile ilgili gerekli hassasiyetleri ve dosyaları zaten iletmiştik.

CENEVRE'DE KALICI ÇÖZÜM

Cumhurbaşkanı'nın “Suriye'de ilk kez tünelin ucunda ışık göründü” sözlerinden yola çıkarak siz, iç savaşın sona ermesine ilişkin bir öngörüde bulunabiliyor musunuz?

Türkiye, Rusya ve İran'ın girişimiyle ateşkes başlatıldı. Olayı Cenevre'ye taşıyıp, makul tarafları biraraya getirerek kalıcı siyasi durumu sağlamak gerekiyor. Ancak bu bugünden yarına bitecek bir iş değil. Barış için istek var, bu iyi bir şey. Bu konuda Almanya da daha fazla sorumluluk alabilir. En büyük bedeli ölen insanlardan sonra Türkiye ödedi. 911 kilometre sınırı var. Mültecilere ev sahipliği yapıyor.

Pence yeni sayfa istedi

Başbakan Yıldırım Münih'te ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile de bir araya geldi. Edinilen bilgiye göre 50 dakika süren görüşmede ABD'yle ikili ve NATO çerçevesindeki ilişkiler ele alındı, terörle mücadelede ortak hareketin önemi üzerinde duruldu. Görüşmede, Yıldırım FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in iadesi isteyerek beklentilerin karşılanmasının ilişkilerde yeni bir sayfa açacağını söyledi. Yıldırım, Suriye'deki istikrarsızlığa kalıcı bir çözüm bulunması ve bölgenin PKK/PYD dahil her türlü terörden arındırılması konusunda iki köklü müttefik olan ABD ve Türkiye'nin tam uyum içinde çalışmaları gerektiğini vurguladı. Pence'in ise yeni ABD yönetiminin de Türkiye ile ilişkilerde yeni bir başlangıç yapmayı arzu ettiğini söylediği belirtildi. Yıldırım'ın dile getirdiği her konuyu ciddiyetle ele almakta olduklarını kaydeden Pence'in görüşme sırasında, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a selamını ilettiği de belirtildi.