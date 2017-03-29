Rakka'da son durum ne?

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon güçlerinin saldırı hazırlığında olduğu Rakka'da 300 bin sivil yaşıyor

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyonun Musul'da neden olduğu sivil can kayıpları artarken, yaklaşan Rakka operasyonu için de tehlike çanları çalmaya başladı. Terör örgütü DEAŞ'ın şehirdeki 300 bin sivilin, şehirden ayrılmasına izin vermediği belirtildi.

Associated Press'in haberine göre, sivillerden kendine insan kalkanı yaratmak isteyen DEAŞ şehrin giriş ve çıkışlarına kontrol noktaları kurdu ve kara mayınları ile şehre giriş ve çıkışları kapattı. Ayrıca sivillerle, teröristlerin birbirinden ayrılmasını güçleştirmek için şehirdeki bütün erkeklere DEAŞ'ın bol pantolonları ve uzun gömleklerinden giydirildiği belirtildi.



ABD öncülüğündeki koalisyonun saldırı hazırlıklarını sürdürdüğü Rakka'da DEAŞ militanlarının hareketlerini savaş uçakları ve uydulardan gizlemek için, şehir merkezindeki bloklar arasına büyük brandalar gererek saklandığı bildiriliyor.

KOALİSYON UÇAKLARINDAN KAFA KARIŞTIRICI BİLDİRİLER

Özellikle şehrin kuzeyindeki mahalleler koalisyon uçaklarının saldırılarıyla sallanırken, uçaklardan atılan bildirilerde çelişkili ve kafa karıştırıcı bilgiler olduğu söyleniyor. Örneğin, bir uçaktan atılan bildiride Fırat Nehri çevresinin daha güvenli olduğu belirtilirken, bir diğer bildiride nehri geçen botların vurulacağı bilgisi yer alıyor.

AP'ye konuşan şehirdeki bir aktivist, "İnsanlar gerçekten nereye gideceğini bilmiyor" diyor ve Rakka'daki sivillerin hava saldırıları, kara mayınları ve DEAŞ'lı teröristler arasında sıkıştığını söylüyor.

DEAŞ 'AJAN' ARIYOR

Terör örgütü DEAŞ'ın sözde başkentinde yaşanacak şiddetli savaş için bekleyiş sürerken, DEAŞ'lı teröristlerin dört bir yanda koalisyona bilgi veren 'ajanlar' aradığı bildiriliyor.

Şehirde internet bağlantısı olan birkaç kafe bulunduğu ve bunların da belirli aralıklarla DEAŞ militanlarınca basıldığı belirtiliyor. Militanlar kafeleri basarak, bilgisayar ekranlarını ve internet geçmişlerini kontrol ediyor.

AP'ye bilgi veren bir şehir sakini, geçtiğimiz günlerde iki kişinin koalisyona bilgi verdiği gerekçesiyle ölüm cezasına çarptırıldığını anlatıyor.

BU KEZ MÜLTECİ KRİZİ YOK

Şehirde kalan bir yardım görevlisi, daha önce Musul ve Halep'te gördüğümüz saldırıların ardından gelen göç dalgasını Rakka'da görme ihtimalimizin düşük olduğunu söylüyor.

Bunun nedeni olarak ise, insan kaçakçılığı da yapan DEAŞ militanlarının fiyatları 500-1000 dolar seviyesinden 3000-4000 dolara çıkarması ve şehirden çıkmanın gerçekten zor bir hale gelmesi olarak gösteriliyor.

Dünya gözünü Musul'da yaşanan sivil kayıplara ve trajediye çevirmişken, örgütün elindeki son kale olarak görülen Rakka'daki siviller için dehşet verici bekleyiş bir süre daha devam edecek gibi görünüyor.