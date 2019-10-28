RAISAVANESSA RÜZGARI

New York Moda Haftası kapsamında SS 2020 koleksiyonu The Lambada’yı tanıtan RaisaVanessa, dünya basınının beğenisi kazanarak tüm gözleri üzerine çekti.

New York Moda Haftası boyunca Paris Hilton, Sai De Silva, Jessica Wang gibi isimlerin RaisaVanessa tasarımlarıyla boy göstermesi ise moda basınında büyük bir hayranlık ve ilgiyle karşılandı.

Son olarak Amerika'da yayınlanan, haftalık yaşam ve stil dergisi US WEEKLY, “RaisaVanessa'nın Yıldızları” başlıklı habere yer verdi. US WEEKLY haberinde RaisaVanessa imzalı kıyafetleriyle Devon Windsor, Gabrielle Union, Lauro Marano, Taylor Swift, Heidi Klum, Halston Sage, Isla Fisher, Katy Perry, Isabela Manor, Kat Graham yer aldı.