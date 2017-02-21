Rahmi Koç FETÖ soruşturmasına müdahil oldu!

Siyasetçi, sanatçı, gazeteci ve iş adamı birçok kişiyi usulsüz dinledikleri iddiasıyla eski Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanları Akyürek ve Altıparmak, eski emniyet müdürleri Yılmazer ile Atayün'ün de arasında bulunduğu 45'i tutuklu 185 kiş

Siyasetçi, sanatçı, gazeteci ve iş adamı birçok kişiyi usulsüz dinledikleri iddiasıyla eski Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanları Ramazan Akyürek ve Ömer Altıparmak, eski emniyet müdürleri Ali Fuat Yılmazer ile Yurt Atayün'ün de arasında bulunduğu 45'i tutuklu 185 kişinin yargılandığı davanın kapalı yapılması ara kararının kaldırılmasından sonra "herkese açık ilk duruşması"na başlandı. Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşma için eski Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanı Altıparmak'ın da aralarında bulunduğu tutuklu sanıklar Jandarma eşliğinde salona getirildi.

Duruşmaya, bazı tutuksuz sanıklar, müştekiler ve tarafların avukatları katıldı. Bazı sanıklarla ise tutuklu bulundukları cezaevlerinden telekonferans sistemi üzerinden bağlantı kuruldu. Kimlik tespitlerinin ardından sanıkların savunmalarının alınmasına başlandı. Mahkemenin, "kamu güvenliği" gerekçesiyle aldığı karar uyarınca kapalı görülen duruşmanın geçen yıl aralık ayındaki celsesinde kapalı duruşma kararı kaldırılmıştı. Mahkemenin, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun, "Genel ahlakın veya kamu güvenliğinin kesin olarak gerekli kıldığı hallerde, duruşmanın bir kısmının veya tamamının kapalı yapılmasına mahkemece karar verilebilir" hükmünü içeren 182. maddesi uyarınca aldığı karar doğrultusunda, duruşmalara yalnızca sanıklar, mağdurlar, müştekiler ve avukatları katılabiliyordu. Davanın son celsesinde mahkeme, "sanık avukatlarının taleplerini ve bu aşamaya kadar alınan sanık savunmalarını" göz önünde bulundurarak, davanın kapalı yapılması ara kararını kaldırmıştı. Hakkında yakalama kararı bulunan ve ABD'de olduğu bildirilen sanık Bedri Ünal'ın Interpol vasıtasıyla uluslararası düzeyde aranması için "kırmızı bülten" formu düzenlenerek, Adalet Bakanlığı Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne gönderildi.

İŞ ADAMALARI MÜDAHİL OLDU

Mahkeme, son celsede suçtan zarar görme durumlarını dikkate alarak, müştekiler Adem Yalçın, Ayhan Gülbasar, Azmi Karamahmutoğlu, Ayşe Yüzbaş, Bahadır Özgen, Bülent HASAN Tanla, Erkan Çanak, Fahri Tuncer Haznedaroğlu, Fevzi Mete Çubukçu, Gürbüz Karakuş, Halil İbrahim Mutad, Halil Vural Uzun, Halit Edip Başer, Hasan Özdemir, Hüseyin Karakaş, Kazım Çalışkan, Mehmet Beydoğan, Mevlüt Demir, Murat Karakaya, Mustafa Rahmi Koç, Ali Koç, Neslihan Eryılmaz, Ömer Keleş, Sedat Demir, Sedat Ergin, Süleyman Erciyastepe, Tamer Fazıl Yıldız, Tuncer Kömürcü, Ufuk Esin, Yusuf Ziya Yergök, İhsan Şener, Mehmet Akif Beki, Ali Kolat, Nurettin Şimşek, Ayşegül Genç, Müşerref Yiğit ve Şammaz Demirtaş'ın davaya müdahil olarak kabul edilmelerine karar vermişti.

BİRLEŞTİRME TALEBİNE ONAY

Mahkeme, "usulsüz dinleme" iddialarına ilişkin eski Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanları Akyürek ve Altıparmak'ın da aralarında bulunduğu 45'i tutuklu 185 sanık hakkında hazırlanan 7 ayrı iddianamenin birleştirilmesine karar vermişti. Ankara 2, 4, 8 ve 12. Ağır Ceza ile 9. Asliye Ceza mahkemelerinde davaların birleştirilmesi talebine onay veren mahkeme, sanıklardan eski İstihbarat Dairesi Başkan Yardımcıları Recep Güven, Ayhan Falakalı ve Coşkun Çakar'ın da aralarında yer aldığı firari sanıklar hakkındaki yakalama emirlerinin devamını kararlaştırmıştı.

ÇOK SAYIDA KİŞİ DİNLENDİ

Eski Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanları Ramazan Akyürek ve Ömer Altıparmak, eski emniyet müdürleri Ali Fuat Yılmazer ile Yurt Atayün'ün de aralarında bulunduğu çoğunluğu polis olan sanıklar, eski başbakanlardan Necmettin Erbakan, bazı Cumhurbaşkanlığı danışmanları ile Anayasa Mahkemesi üyelerinin yakınları, hakim, gazeteci, iş adamı, siyasetçi, emniyet müdürü ve insansız hava aracı projesinde yer alanların da aralarında bulunduğu çok sayıda kişiyi usulsüz biçimde dinlemeye almakla suçlanıyor. Sanıklar, "terör örgütü FETÖ/PDY üyesi olmak", "resmi belgede sahtecilik", "haberleşmenin gizliliğini ihlal", "özel hayatın gizliliğini ihlal", "kişisel verilerin kaydedilmesi" ve "iftira" gibi suçlardan yargılanıyor.

Hem Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesine hem de başka bazı mahkemelere, yine usulsüz dinleme suçlamalarıyla açılan 7 davanın da bu davayla birleşmesinin ardından sanık sayısı 185'e yükselmişti.