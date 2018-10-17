  • BIST 98.601
  • Altın 224,705
  • Dolar 5,6921
  • Euro 6,5685
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKA635 güvenlik korucusu görevden uzaklaştırıldı

Rahip Brunson'un avukatı mahkemeye başvurdu

»
Rahip Brunson'un avukatı mahkemeye başvurdu
ABD'li Brunson'un avukatı, müvekkiline verilen hapis cezasının "usul ve yasaya aykırı olduğu" iddiasıyla İzmir Bölge Adliye Mahkemesine başvurdu.

İzmir’de, terör örgütleri FETÖ ile PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla yargılandığı davada, 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verilip, ev hapsi ile yurt dışına çıkış yasağı kaldırılan ABD’li rahip Andrew Craig Brunson’un ülkesine dönmesinin ardından avukatı, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi’ne başvurdu. Brunson’un avukatı, müvekkiline verilen hapis cezasının ‘usul ve yasaya aykırı olduğu’ iddiasında bulundu.

Öte yandan duruşmanın savcısı da mahkemenin kararının bozulması talebiyle istinafa başvurdu.

 

Etiketler: , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakan Albayrak'tan önemli açıklamalar!17 Ekim 2018 Çarşamba 10:14
  • Bu cezalarla trafik düzelmez!16 Ekim 2018 Salı 15:33
  • Erdoğan'dan af konusunda kaçamak cevaplar!16 Ekim 2018 Salı 15:14
  • Can Dündar hakkında kırmızı bülten!16 Ekim 2018 Salı 14:36
  • Kaşıkçı için bugün de inceleme yapılacak!16 Ekim 2018 Salı 13:30
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emeklilik açıklaması!16 Ekim 2018 Salı 13:25
  • CNN'den flaş Cemal Kaşıkçı iddiası!16 Ekim 2018 Salı 11:08
  • ABD Dişişleri Bakanı Pompeo Türkiye'ye geliyor16 Ekim 2018 Salı 10:54
  • Demirören Medya Grubu'nda deprem!16 Ekim 2018 Salı 10:47
  • Türk polisi Suudi Başkonsolosluğu'na girdi16 Ekim 2018 Salı 10:43
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim