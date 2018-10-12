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Rahip Brunson serbest!

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Rahip Brunson serbest!
PKK ve FETÖ’ye casusluk yaptığı iddiasıyla 35 yıl hapis cezasıyla yargılanan papaz Andrew Craig Brunson hakkında karar çıktı.

İzmir’de, terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği, casusluk yaptığı iddiasıyla tutukluluğu ev hapsine çevrilen ABD uyruklu din adamı Andrew Craig Brunson, 4’üncü kez hakim karşısına çıktı.

ABD'li Brunson'un yargılandığı davada savcı, sanığın TCK'nın 314/3 ve 220/7 maddeleri gereğince cezalandırılması yönünde mütalaa verdi. Savcı, Brunson hakkındaki adli kontrol kararının kaldırılmasını ve örgüte üye olmaktan 10 yıla kadar hapis talep etti.

Savcının mütalaasının ardından duruşmaya kaldığı yerden devam edildi. Mahkeme Başkanı Brunson’a savunma için söz verdi.

Brunson, “Ben masum bir adamım. İsa’yı seviyorum, Türkiye’yi seviyorum” dedi. Mahkeme Başkanı Brunson ve avukatına ek savunma süresini hatırlattı. Ek savuna süresi isteyip istemediklerini sordu. Brunson ve avukatı ek savunma süresi istemedi. Avukatı Brunson’un beraatını istedi.

MAHKEME KARARINI AÇIKLADI

FETÖ ve PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla 35 yıl hapis istemiyle yargılanan ABD’li Rahip Andrew Craig Brunson’un duruşmasında mahkeme, kararını açıkladı. 

Mahkeme heyeti, Brunson’ın tahliyesine karar vererek, yurt dışına çıkış yasağını da kaldırdı. Mahkeme heyeti, ayrıca Brunson'a 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası da verdi. 

 

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