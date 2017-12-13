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Rafet'in Çapkınlık Gecesi

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Rafet'in Çapkınlık Gecesi
Önceki akşam Tarabya’daki bir balıkçıdan esmer bir güzelle birlikte çıkan Rafet El Roman, çapkınlık turunda fena yakalandı

Rafet El Roman önceki gün balıkçıdan esmer bir güzelle birlikte çıktı. Şarkıcı Rafet El Roman 2014’te evlendiği oyuncu Ceren Kaplakarslan’dan Ekim 2016’da boşanmıştı. Sonrası da sıkı çapkın kesilmişti. Rafet El Roman önceki akşam Tarabya’daki bir balıkçıdaydı. Tabii ki yalnız değildi. Esmer bir güzel ile baş başa yemek yiyor, sohbet ediyordu.

Rafet El Roman ile esmer güzel balıkçıdan birlikte çıktı. Flaşlar patlayınca şaşırdılar. Rafet El Roman hemen açıklama yapma gereğini duydu. “Yanlış anlamayın, spor arkadaşım” dedi. Sonra aracının direksiyonuna geçti, yanına oturan spor arkadaşını da evine bıraktı.Rafet El Roman geçen günlerde de “Beni son zamanlarda çektiğiniz hanımların hepsi arkadaşım. Birlikte çay, kahve içip sohbet ediyoruz. Ama siz çekince kızlar benimle buluşmaya çekiniyor” demişti.

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