  • BIST 91.136
  • Altın 264,446
  • Dolar 6,8428
  • Euro 7,8014
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKADolar ve euro bugün ne kadar oldu?

Rafael Nadal 80. şampiyonluğuna ulaştı

»
Rafael Nadal 80. şampiyonluğuna ulaştı
ATP Dünya Turu Masters Serisi'nin ayaklarından Rogers Kupası'nı, dünya sıralamasının 27. basamağındaki Stefanos Tsitsipas'ı 2-0 yenen 1 numaralı seribaşı Rafael Nadal kazandı.

Kanada'nın Toronto kentinde düzenlenen sert kort turnuvasının tek erkekler finalinde, 3 şampiyonluğu bulunan Rafael Nadal ile önceki turlarda Dominic Thiem, Novak Djokovic ve son şampiyon Alexander Zverev'i eleyen Stefanos Tsitsipas karşılaştı.

Nadal, 20 yaşındaki Yunan rakibini bu sezon Barcelona Açık finalinden sonra bir kez daha mağlup etti. Sahadan 1 saat 42 dakika sonunda 2-0 (6-2, 7-6) galip ayrılan 32 yaşındaki İspanyol raket, bu sezon 5, kariyerindeki 80. tekler şampiyonluğuna ulaştı.

En fazla Masters turnuvası kazanan tenisçi Nadal, rekoru 33 şampiyonluğa çıkardı.

 

Etiketler: ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Fenerbahçe tur için sahada13 Ağustos 2018 Pazartesi 12:01
  • Beşiktaş sezona 3 puanla başladı!13 Ağustos 2018 Pazartesi 10:25
  • Önder Özen'den Babel'in sözlerine tepki13 Ağustos 2018 Pazartesi 10:03
  • Son şampiyon galibiyetle başladı!11 Ağustos 2018 Cumartesi 10:54
  • Slimani Fenerbahçe için İstanbul'da!11 Ağustos 2018 Cumartesi 09:52
  • Göztepe iç transferde imzaları attırdı!10 Ağustos 2018 Cuma 16:36
  • Premier Lig'den kalecilere servet10 Ağustos 2018 Cuma 14:25
  • Giresunspor Adama Ba ile imzaladı!10 Ağustos 2018 Cuma 14:24
  • Serdar Deliktaş Altınordu'da!10 Ağustos 2018 Cuma 11:43
  • Ankaragücü taraftarlarından Galatasaray'a ziyaret10 Ağustos 2018 Cuma 11:31
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim