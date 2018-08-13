Quaresma'dan Şenol Güneş'e tepki

Ricardo Quaresma, Akhisarspor maçında kendisini oyuna almayan Şenol Güneş'e tepki gösterdi. Yeleğini yere fırlatan Portekizli yıldızın sinirli ve üzgün olduğu görüldü.

Spor Toto Süper Lig'in 1. haftasında sahasında Akhisarspor'u konuk eden Beşiktaş, sahadan 2-1 galip ayrıldı. Akhisar karşısında siyah-beyazlı takıma geldiğinden bu yana en iyi topunu oynayan Jeremain Lens, ortaya koyduğu etkili futbolla Quaresma'yı yedek bırakmayı başardı. YELEĞİNİ FIRLATTI

LASK Linz maçının ardından Akhisarspor karşısında da müsabakaya yedek kulübesinde başlayan Portekizli yıldız, bu duruma bir hayli sinirlendi. Isınmaya gönderilmesine rağmen teknik direktör Şenol Güneş tarafından oyuna alınmayan Portekizli yıldız, tepkisini yeleğini yere fırlatarak gösterdi. Lens ile Quaresma arasındaki rekabet sezon boyunca sürecek gibi gözüküyor.