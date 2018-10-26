Quaresma: 'Sorun bensem Ocak'ta giderim'

Genk karşısında oynanan kötü futbol ve alınan sonuç nedeniyle takımı protesto eden taraftarlar, Quaresma, Oğuzhan ve Lens’i uzun süre ıslıkladı. Quaresma maç sonunda istenmediği yerde kalmayacağını söyledi.

UEFA Avrupa Ligi I Grubu 3. maçında Genk’i konuk eden Beşiktaş, ortaya koyduğu kötü futbol sonrasında taraftarlarından tepki görürken, Portekizli futbolcu Ricardo Quaresma, karşılaşmanın sonlarına doğru tribünlere doğru hareket yapınca taraftarlar Quaresma’ya tepki gösterdi. Portekizli oyuncunun yanı sıra, Oğuzhan, Lens ve Vagner Love da tepkilerden nasibini aldı. Top bu futbolcuların ayağına her geldiğinde futbolcuları protesto eden taraftarlar, Gökhan Gönül ve Medel’e ise sevgi gösterisinde bulundular. Taraftarlar karşılaşmanın sonunda Teknik Direktör Şenol Güneş için de uzun süre tezahürat yaptılar. Maçın son düdüğünün ardından tribünler, Gökhan Gönül ve Medel'i tribünlere çağırdı.

"FAZLALIK BENSEM AYRILABİLİRİM"

Bana da tepkiler vardı bunlar normal. Kötü olduğumu düşünüyorlarsa, fazlalık olduğumu düşünüyorlarsa bu tepkiyi anlayabilirim. Tecrübeli bir oyuncuyum ben bunu kaldırabilirim; ama genç oyunculara bu tepkileri göstermesinler. Ben bu kulüpten bir kere ayrıldım, sonra geri geldim. Fazlalık bensem, sorun bensem tekrar ayrılabilirim. Tepkilerini tekrar orantılı bir şekilde yansıtsınlar.