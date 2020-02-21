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Putin'e İdlib Çağrısı

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Putin'e İdlib Çağrısı
Merkel ve Macron, İdlib çatışmasının son bulması için Putin'e çağrıda bulundular

Merkel ve Macron, Putin ve Cumhurbaşkanı Erodğan ile çözüm için buluşmanın hazır olduğunu söyledi.

Alman Bakanlar Kurulu Sözcüsü Steffen Seibert İdlibteki sorun için yaptığı açıklamada Merkel ve Macron'un,çözüm için Putin ve Erdoğan'ın görüşmesi için herşeyin hazır olduğunu söyledi.

Alman Bakanlar Kurulu Sözcüsü Seibert ayrıca şu ifadeleri kullandı

"Şansölye Merkel ve Cumhurbaşkanı Macron, Suriye’nin İdlib bölgesindeki insanların yıkıcı insani durumundan ne kadar endişe duyduklarını açıkladı. Askeri operasyonlara derhal son vermeye ve muhtaçlara engelsiz insani erişimi sağlamaya çağrısında bulundular. Krize politik çözüm bulmak amacıyla Devlet Başkanı Putin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ortak görüşme gerçekleştirmeye hazır olduklarını dile getirdiler."

Ayrıca Putin Almanya'daki Hanau'da yaşanan saldırı için Merkel'e başsağlığı diledi.

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