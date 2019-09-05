PUTİN'DEN TÜRKİYE'YE BİRLİKTELİK ÇAĞRISI!

Rusya Devlet Başkanı Putin, "Türkiye, Hindistan ve Çin G7 benzeri daha büyük bir oluşumun parçası olmalı." dedi.

SonDakika.com'un haberine göre; Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, G7 benzeri bir oluşum kurulabileceğini duyurdu. Putin, "Türkiye, Hindistan ve Çin, G7'deki geniş bir ülke grubunun üyeleri olabilir" dedi.