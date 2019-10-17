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PUTİN’DEN TRUMP’IN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’A GÖNDERDİĞİ MEKTUBA ÇOK SERT TEPKİ!

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PUTİN’DEN TRUMP’IN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’A GÖNDERDİĞİ MEKTUBA ÇOK SERT TEPKİ!
ABD Başkanı Trump’ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yazdığı skandal mektuba uluslararası arenada ilk büyük tepki Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’den geldi.

Rusya Devlet Başkanı Putin, "Trump'ın Erdoğan'a yazdığı mektupta çok garip bir dil kullanılmıştı. Normalde devlet başkanları bu tür ifadeler kullanmaz" yorumunu yaptı.

Kremlin’den yapılan açıklamada, “ABD Başkanı Trump’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a gönderdiği mektup aşırı derecede garip bir dile sahipti. Bu tür bir dil genelde devlet başkanları tarafından kullanılmaz” ifadesi yer aldı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın uygunsuz bir üslup kullandığını vurgulayan Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov, gelecek hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin’in bir araya geleceğini duyurdu.

Peskov, Putin ile Erdoğan’ın Soçi’de gelecek hafta salı günü gerçekleştireceği görüşmede Türkiye’nin Suriye’deki Barış Pınarı Harekâtı’nın görüşüleceğini söyledi.

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