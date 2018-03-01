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Putin'den Tehdit Gibi İlan!

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Putin'den Tehdit Gibi İlan!
Yıllık ulusa seslenişini bu sene 18 Mart’ta düzenlenecek seçim öncesi yapan Rusya Devlet Başkanı Putin, geliştirdikleri yeni füzelerle hemen hemen dünyanın her yerini vurabileceklerini söyledi.

Putin, önümüzdeki 6 yıl sonunda fakirliği yarı yarıya azaltacağını vaat etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Federal Meclis üyelerine yaptığı yıllık konuşmada ülkesinin yeni füzelerini anlatarak dünyaya gözdağı verdi. 

Geliştirdikleri yeni füzenin dünyanın hemen hemen her bölgesine ulaşabileceğini belirten Putin, savunma sistemlerinin çaresiz kalmasının yüksek ihtimal olduğunu da öne sürdü.

2017 sonunda yeni nükleer füzelerini test ettiklerini söyleyen Rus lider, güdümlü füzelere uygun küçük nükleer başlıklar geliştirdiklerini de açıkladı. Yeni başlıkların füze savunma sistemleriyle yok edilemeyeceğini iddia etti.

Putin, ülkesinin nükleer başlık taşıyabilen ve sualtında çalışan yeni insansız araçları denediğini de belirtti. Füze savunma sistemlerinin tespit edemeyeceği bir süpersonik silaha da artık sahip olduklarını söyledi. 

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