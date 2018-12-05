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Putin'den ABD'ye rest!

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Putin'den ABD'ye rest!
ABD'nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) ayrılmak tehdidiyle Rusya'ya INF'den doğan yükümlülüklerini yerine getirmesi için 60 gün süre verdiklerini belirtmesi Rusya Lideri Putin'i kızdırdı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun açıklamasının geciktiğini söyleyen Putin, "İlk önce Amerikan tarafı Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan çekileceğini açıkladı, ardından bunu niçin yapmaları gerektiğine dair gerekçe aramaya başladı. Temel gerekçe olarak da ‘bu anlaşmayı ihlal etmemiz’ gösterildi. Ancak her zamanki gibi, bizim tarafımızdan bu anlaşmanın ihlal edildiğinde dair bir kanıt gösterilmiyor." ifadesini kullandı.

ABD kongresinin INF sonrasına uygun roketleri yapmak için gereken parayı önceden ayırdığını ifade eden Putin, şunları kaydetti:

"BUNA UYGUN BİR ŞEKİLDE CEVAP VERECEĞİZ"

"Karar çoktan sessizce verilmişti. Bizim bunu fark etmeyeceğimizi düşündüler. Pentagon’un bütçesiyle bu füzeler geliştiriliyor. Fakat, bu açıklamanın kamuoyuna yapılmasından sonra bunlar ortaya çıkacak. Diğer adım olarak ise birilerini suçlamak gerekiyordu. Elbette Batı için en basit ve bilinen suçlu Rusya’dır. Bu böyle değil, biz bu sözleşmenin ihlaline karşıyız. Eğer bu olursa, uygun bir şekilde buna cevap vereceğiz."

"RUSYA YÜKÜMLÜLÜKLERİNDE HİLE YAPIYOR"

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, Rusya'ya INF'den doğan yükümlülüklerini yerine getirmesi için 60 gün süre verdiklerini belirterek, "Rusya, silahların denetlenmesi yükümlülüğü konusunda hile yapıyor. ABD için anlaşmada kalmanın bir anlamı kalmamıştır." demişti.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, Rusya'ya INF'den doğan yükümlülüklerini yerine getirmesi için 60 gün süre verdiklerini belirterek, "Rusya, silahların denetlenmesi yükümlülüğü konusunda hile yapıyor. ABD için anlaşmada kalmanın bir anlamı kalmamıştır." demişti.

 

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