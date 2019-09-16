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PUTİN VE RUHANİ, ANKARA'DA!

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PUTİN VE RUHANİ, ANKARA'DA!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Üçlü Zirve Toplantısı' için Ankara'ya gelen İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Rusya Devlet Başkanı Putin ile Çankaya Köşkü'nde bir araya geldi.

DHA'nın haberine göre; Suriye konulu Türkiye- Rusya- İran Üçlü Zirvesi, Çankaya Köşkü'nde düzenlendi. Köşke gelen Rusya Devlet Başkanı Putin, zirve öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuğunu kapıda karşıladı. Kapıda fotoğraf çektiren Erdoğan ile Putin, baş başa ve heyetler arası görüşmelerde bulunmak üzere içeri geçti.
ERDOĞAN, RUHANİ İLE GÖRÜŞTÜ
Türkiye, Rusya Federasyonu ve İran arasındaki, Astana formatında '5'inci Üçüncü Zirve Toplantısı', Çankaya Köşkü'nde gerçekleşecek. 'Suriye' konulu toplantı için köşke önce Cumhurbaşkanı Erdoğan geldi. Erdoğan, ardından gelen İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'yi köşkün kapısında karşıladı. Erdoğan ve Ruhani, basın mensuplarına poz verdi. İki lider, ardından içeriye geçerek, zirve öncesi başbaşa görüştü.
GÖRÜŞME SONA ERDİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani arasındaki baş başa görüşmenin ardından, heyetler arası görüşme gerçekleştirdi. Yaklaşık 2 saat süren görüşmede, Erdoğan'a, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, MİT Başkanı Hakan Fidan eşlik etti.

 

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