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Putin, Federal Meclis üyelerine sesleniyor

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Putin, Federal Meclis üyelerine sesleniyor
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin parlamentosu olan Federal Meclis'in üyelerine sesleniyor. Geleneksel hale gelen söz konusu konuşmada önceki sene elde edilen neticeler ve gelecek planları öne çıkacak.

Rusya lideri Putin'in yılbaşına denk getirilen Federal Meclis konuşmasında, devlet temsilcilerinin önüne ileriye dönük birtakım hedefler koyması, yeni planlar açıklaması bekleniyor. Söz konusu hedef ve görevlendirmeler daha sonra parlamento tarafından ele alınacak.

Putin'in Kremlin yakınlarındaki Manej sergi salonunda gerçekleştirdiği konuşmasını, devletin yasama, yürütme ve yargı organlarının temsilcileri dinliyor. 1.300 davetlinin katıldığı konuşma televizyonlardan da canlı yayınlanıyor.

Rusya liderinin bu seneki Federa Meclis konuşmasının içeriğine ilişkin merak edilenlerden birisi, Rusya liderinin 2024'ten sonraki dönem hakkında bir ipucu verip vermeyeceği. Zira 2024'te Putin'in devlet başkanlığı süresi dolacak ve mevcut anayasa değiştirilmemesi halinde o sene düzenlenecek seçimlerde yeniden aday olamayacak.

Konuşmada bunun yanında halkın gelirleri, sosyal planlar ve askeri hedefler gibi konulara yer verilmesi bekleniyor.

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