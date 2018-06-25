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Putin Erdoğan'ı Tebrik Etti

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Putin Erdoğan'ı Tebrik Etti
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti.

Erdoğan’a telefon açan Putin, seçim zaferinden ötürü kendisini kutladı.

Dünya’dan Erdoğan’a tebrik

Öte yandan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani yayınladığı tebrik mesajında iki ülke arasındaki dostane ilişkinin daha da güçleneceğine ve iki ülkenin de bölgedeki sorunların çözülmesi için birlikte uygun bir zemin oluşturacağına inandığını söyledi.

Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi, “Tebrik Ederiz” şeklinde Türkçe cümle kurarak yaptığı kutlama mesajında, tüm alanlarda stratejik müttefikliğin ve iş birliğinin devam etmesi temennisinde bulundu.

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Türkiye'deki seçimde sonuçların netleşmesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak kutladı.

Kırgızistan Devlet Başkanı Sooronbay Ceenbekov da seçimlerdeki büyük başarısı dolayısıyla mevkidaşı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti. Kırgız lideri, “Tecrübeleriniz, ileri görüşlülüğünüz, Türkiye Cumhuriyeti’nin ekonomik refahını daha da artıracağına ve uluslararası arenada otoritesini artıracağına inanıyorum. Zaferiniz vesilesiyle, Kırgızistan ve Türkiye halkları arasındaki yüzyıllık dostluğun ve ülkelerimiz arasındaki stratejik işbirliğinin niteliksel olarak yeni bir düzeye çıkacağına inanıyorum” dedi.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Bakir İzetbegoviç, Özbekistan Devlet Başkanı Şevket Mirziyoyev gibi birçok devlet başkanı da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti.

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