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PUTİN ABD'Yİ UYARDI!

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PUTİN ABD'Yİ UYARDI!
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dünyayı endişelendirecek açıklamalar yaptı ve ABD'ye uyarı yaptı. Putin, "Eğer ABD nükleer füze geliştirirse biz de geliştiririz" dedi.

ABD, nükleer silah yarışını denetim altına almak için dönemin ABD Başkanı Ronald Reagan ile yıkılan SSCB'nin Devlet Başkanı Mikhail Gorbaçov tarafından 1987'de imzalanan Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) resmen çekildi.

Beyaz Saray anlaşmadan çekilmek için altı aylık süreci 1 Şubat'ta başlatmış, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de anlaşmaya haziranda son vermişti. Trump yönetimi Rusya'yı 9M729 füzeleri ile anlaşmayı ihlal etmekle suçluyor. Rusya, söz konusu füzelerin menzilinin yaklaşık 480 kilometre olduğunu savunuyor.

Dünya nükleer savaş karşısındaki paha biçilmez bir frenini kaybedecek

Tehlikeli bir adım atıldığını belirten BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Anlaşma geçerliliğini yitirdiğinde dünya, nükleer savaş karşısındaki paha biçilmez bir frenini kaybedecek" dedi.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov da INF kapsamında yasaklanan nükleer füzelerin Avrupa'ya yerleştirmesinin ülkesini harekete geçirebileceğini ifade etti. ABD Savunma Bakanlığı ise yeni füze denemeleri için hazırlıklara başladığını bildirdi.

Kaynak: İnternethaber.com

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