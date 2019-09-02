PSİKOLOGLARDAN, MEVSİMSEL DEPRESYON UYARISI!

Psikolog Enise Öziç, Sonbahar ayına girerken kişinin kendisini yorgun ve depresif hissetmesinin çok normal bir durum olduğunu belirterek, "Yaz ayındayız. Ortamı parlak renklerle boyayın ya da olabildiğince ışığı bol ortamlarda bulunun" dedi.

İHA'nın haberine göre; Liv Hospital Samsun'dan Psikolog Enise Öziç, mevsimlerin ve mevsimler arasındaki geçiş dönemlerinin insan psikolojisi üzerinde birçok psikolojik ve fiziksel etkisi olduğunun bilim insanları tarafından kanıtlandığını söyledi. Yaz aylarında insanın kendini çoğunlukla mutlu ve dinamik hissettiğini, Kış ve Sonbahar aylarında ise daha yorgun, halsiz veya depresif hissedebildiğini kaydeden Öziç, "Mevsimsel depresyon, güneş ışınlarının azalmasına bağlı olarak gelişen bir depresyon çeşidi olarak tanımlanmaktadır. Mevsimsel depresyonda belirtiler genel olarak ümitsizlik, isteksizlik; kendini değersiz hissetme, suçluluk duygusu, uyku bozuklugˆu, enerji kaybı, çabuk yorulma, is¸tah eksikligˆi, is¸tahın azalması veya artması (daha çok karbonhidratı yiyeceklere yönelme), sinirlilik, karamsarlık, anksiyete ve konsantrasyon bozukluğu olarak sıralanabilir" dedi.