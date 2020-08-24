PSG-Bayern Münih finalinde rekor kırıldı!



Kalan dakikalarda Moting ve Mbappe ile pozisyonlar bulan Fransız temsilcisi bunları değerlendiremedi ve Bayern dev finali 1-0 kazanarak tarihinde 6. kez şampiyonluğa ulaştı.

Böylece kırmızı-beyazlı takım, bu sezon Devler Ligi'nde 11 maçın hepsinden galibiyetle ayrılarak bir rekora imza attı.

Bayern 'in başarısında büyük pay sahibi olan Hansi Flick, 1987'de oyuncu olarak kaçırdığı dev kupayı 2020 'de teknik direktör olarak kaldırdı.

Paris Saint Germain'de ise tam anlamıyla maç sonu büyük hüzün hakimdi.

Fransız devinin starı Neymar maçı sona erdiren düdüğün ardından gözyaşlarını tutamadı.

Brezilyalı yıldızı teknik direktör Flick ve Bayern Münih'li savunmacı Alaba sarılarak teselli etti.

Kupa töreninde de PSG Teknik Direktörü Tuchel, oyuncusuna moral verdi.

PSG 'nin sahibi Nasser el Khalifi, finali kazanmaları halinde oyunculara 500'er bin euro prim vaat etmişti.

Katarlı Başkan Nasser El-Khelaifi'nin açıklamaları şu şekilde: "Tabii ki çok üzgünüz. Bu sezon harika şeyler başardık ve bunu unutmayacağız. Futbolcularımızla gurur duyuyorum, burada harika bir iş çıkardılar.

Elimizden geleni yaptık ama kazanamadığımızı kabul etmeliyiz. Hedefimizden şaşmadan Şampiyonlar Ligi kupasını bir gün almak için çalışmaya devam edeceğiz. Herkes kafasını buradan dik tutarak ayrılacak. Bizim ilk, Bayern'in 11. finaliydi. Bayernli Münihli futbolcuları tebrik ederim. Taraftarlarımız adına üzgünüm ancak birlikte üstesinden geleceğiz"