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PSG-Bayern Münih finalinde rekor kırıldı!

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PSG-Bayern Münih finalinde rekor kırıldı!
Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Bayern Münih finali nefesleri kesti. Karşılaşmanın ardından kırılması güç rekor gelirken, birçok ilk yaşandı...
PSG-Bayern Münih finalinde rekor kırıldı!

Şampiyonlar Ligi Finali'nde Lizbon'un Luz Stadı'nda iki dev Paris Saint Germain ile Bayern Münih karşılaştı. 80 ülkeden canlı olarak aktarılan ve sosyal medyada etkileşim rekoru kırılan finalde birçok ilk yaşandı.

PSG-Bayern Münih finalinde rekor kırıldı!

Maça hızlı başlayan Bayern Münih ilk net gol pozisyonunu yakalayan taraf oldu. Lewandowski'nin vuruşunda kaleci Navas'ı geçen top direkten döndü.

PSG-Bayern Münih finalinde rekor kırıldı!

2017'de rekor bonservis bedeliyle Paris Saint Germain'e transfer olan Mbappe maçın kader adamı oldu.

PSG-Bayern Münih finalinde rekor kırıldı!

Özellikle yakaladığı net pozisyonları cömertçe harcayan Fransız yıldız saç-baş yoldurttu.

PSG-Bayern Münih finalinde rekor kırıldı!

Dev müsabakanın ilk yarısı golsüz sona erdi. Böylece Alman devi pandemi arasından sonra ilk kez, oynadığı bir maçın ilk yarısını gol atamadan tamamladı.

PSG-Bayern Münih finalinde rekor kırıldı!

İkinci yarıda oyunu rakip kaleye yığan Bayern, 59. dakikada Kingsley Coman'ın golüyle skor üstünlüğünü ele geçirdi.


PSG-Bayern Münih finalinde rekor kırıldı!

Kalan dakikalarda Moting ve Mbappe ile pozisyonlar bulan Fransız temsilcisi bunları değerlendiremedi ve Bayern dev finali 1-0 kazanarak tarihinde 6. kez şampiyonluğa ulaştı.

PSG-Bayern Münih finalinde rekor kırıldı!

Böylece kırmızı-beyazlı takım, bu sezon Devler Ligi'nde 11 maçın hepsinden galibiyetle ayrılarak bir rekora imza attı.

PSG-Bayern Münih finalinde rekor kırıldı!
Bayern'in başarısında büyük pay sahibi olan Hansi Flick, 1987'de oyuncu olarak kaçırdığı dev kupayı 2020'de teknik direktör olarak kaldırdı.
PSG-Bayern Münih finalinde rekor kırıldı!

Paris Saint Germain'de ise tam anlamıyla maç sonu büyük hüzün hakimdi.

PSG-Bayern Münih finalinde rekor kırıldı!

Fransız devinin starı Neymar maçı sona erdiren düdüğün ardından gözyaşlarını tutamadı.

PSG-Bayern Münih finalinde rekor kırıldı!

Brezilyalı yıldızı teknik direktör Flick ve Bayern Münih'li savunmacı Alaba sarılarak teselli etti.

PSG-Bayern Münih finalinde rekor kırıldı!

Kupa töreninde de PSG Teknik Direktörü Tuchel, oyuncusuna moral verdi.

PSG-Bayern Münih finalinde rekor kırıldı!
PSG'nin sahibi Nasser el Khalifi, finali kazanmaları halinde oyunculara 500'er bin euro prim vaat etmişti.
PSG-Bayern Münih finalinde rekor kırıldı!

Katarlı Başkan Nasser El-Khelaifi'nin açıklamaları şu şekilde: "Tabii ki çok üzgünüz. Bu sezon harika şeyler başardık ve bunu unutmayacağız. Futbolcularımızla gurur duyuyorum, burada harika bir iş çıkardılar.

PSG-Bayern Münih finalinde rekor kırıldı!

Elimizden geleni yaptık ama kazanamadığımızı kabul etmeliyiz. Hedefimizden şaşmadan Şampiyonlar Ligi kupasını bir gün almak için çalışmaya devam edeceğiz. Herkes kafasını buradan dik tutarak ayrılacak. Bizim ilk, Bayern'in 11. finaliydi. Bayernli Münihli futbolcuları tebrik ederim. Taraftarlarımız adına üzgünüm ancak birlikte üstesinden geleceğiz"

PSG-Bayern Münih finalinde rekor kırıldı!

Paris temsilcisi böylelikle hem tarihinde ilk kez çıktıkları finali hem de rekor primi kaybetmiş oldu.

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