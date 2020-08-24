PSG-Bayern Münih finalinde rekor kırıldı!

Şampiyonlar Ligi Finali'nde Lizbon'un Luz Stadı'nda iki dev Paris Saint Germain ile Bayern Münih karşılaştı. 80 ülkeden canlı olarak aktarılan ve sosyal medyada etkileşim rekoru kırılan finalde birçok ilk yaşandı.
Maça hızlı başlayan Bayern Münih ilk net gol pozisyonunu yakalayan taraf oldu. Lewandowski'nin vuruşunda kaleci Navas'ı geçen top direkten döndü.
2017'de rekor bonservis bedeliyle Paris Saint Germain'e transfer olan Mbappe maçın kader adamı oldu.
Dev müsabakanın ilk yarısı golsüz sona erdi. Böylece Alman devi pandemi arasından sonra ilk kez, oynadığı bir maçın ilk yarısını gol atamadan tamamladı.
İkinci yarıda oyunu rakip kaleye yığan Bayern, 59. dakikada Kingsley Coman'ın golüyle skor üstünlüğünü ele geçirdi.
Kalan dakikalarda Moting ve Mbappe ile pozisyonlar bulan Fransız temsilcisi bunları değerlendiremedi ve Bayern dev finali 1-0 kazanarak tarihinde 6. kez şampiyonluğa ulaştı.
Böylece kırmızı-beyazlı takım, bu sezon Devler Ligi'nde 11 maçın hepsinden galibiyetle ayrılarak bir rekora imza attı.
Fransız devinin starı Neymar maçı sona erdiren düdüğün ardından gözyaşlarını tutamadı.
Brezilyalı yıldızı teknik direktör Flick ve Bayern Münih'li savunmacı Alaba sarılarak teselli etti.
Kupa töreninde de PSG Teknik Direktörü Tuchel, oyuncusuna moral verdi.
Katarlı Başkan Nasser El-Khelaifi'nin açıklamaları şu şekilde: "Tabii ki çok üzgünüz. Bu sezon harika şeyler başardık ve bunu unutmayacağız. Futbolcularımızla gurur duyuyorum, burada harika bir iş çıkardılar.
Elimizden geleni yaptık ama kazanamadığımızı kabul etmeliyiz. Hedefimizden şaşmadan Şampiyonlar Ligi kupasını bir gün almak için çalışmaya devam edeceğiz. Herkes kafasını buradan dik tutarak ayrılacak. Bizim ilk, Bayern'in 11. finaliydi. Bayernli Münihli futbolcuları tebrik ederim. Taraftarlarımız adına üzgünüm ancak birlikte üstesinden geleceğiz"