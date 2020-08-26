Protestolarda iki kişi öldü, biri yaralandı

Ateş, göstericiler ve kolluk kuvvetleri arasında Kenosha'da tekrar çatışmalar çıktıktan sonra ve Blake'in ailesinin avukatlarının günün erken saatlerinde belden aşağısı felç olduğunu söylemesinin ardından geldi .

Kenosha'da polis tarafından defalarca vurulan 29 yaşındaki Siyahi Jacob Blake'in vurulması üzerine protestoların üçüncü gecesinde iki kişi vurularak öldürüldü ve bir diğeri yaralandı. Yetkililer Çarşamba günü, cep telefonu videosunda caddenin ortasında tüfekle ateş açan olası bir suçluyu yakaladılar.

Milwaukee Journal Sentinel'in bildirdiğine göre, silah sesleri gece yarısından hemen önce bildirildi ve Şerif David Beth bir kurbanın başından diğerinin göğsünden vurulduğunu söyledi . Üçüncü kurbanın yaralarının hayati tehlikesi yok.



Müfettişlerin olanların görüntülerini incelediklerini ve yakında bir adamın tutuklanacağından emin olduğunu söyledi.

Kenosha sokaklarını kundaklamaya karşı koruyan protestocularla silahlı siviller arasında çatışmalar, 25 Ağustos 2020'de Wisconsin'de bir siyahi Jacob Blake'in polis tarafından vurulması üzerine protestolar patlak verdi.

İnternette yayınlanan grafik cep telefonu videosu , bir caddenin ortasında yarı otomatik tüfeği olan beyaz bir adamın kalabalık olarak koşarken ve bazı polis memurlarının onu takip ettiğini gösteriyor. Kalabalıktan birinin "Ne yaptı?" Diye sorduğu duyulabilir. ve başka bir kişi, adamın birini vurduğunu söyler.

Silahlı adam tökezleyip düşüyor ve kalabalığın içindeki insanlar ona yaklaştıkça, oturduğu pozisyondan üç veya dört el ateş ederek en az iki kişiyi vuruyor, bunlardan biri devrilirken diğeri çılgınca haykırışlara tökezleyerek uzaklaşır. "Doktor! Doktor!"

25 Ağustos 2020 Salı günü geç saatlerde Kenosha, Wisconsin'de Kenosha İlçe Adliyesi önünde polisle çıkan çatışmada bir protestocu yaralandı. Jacob Blake'in iki gün önce polis tarafından vurulmasının ardından protestolar devam ediyor.

Kalabalık dağılırken, tetikçi ayağa kalkıyor ve polis arabaları gelirken caddede yürümeye devam ediyor. Adam ellerini kaldırıp ekip arabalarına doğru yürürken, kalabalıktan biri polise adamın birini vurduğunu söyler, ancak birkaç araba onu geçerek vurulan insanlara doğru ilerler.

Salı günü erken saatlerde protestocularla mülkleri korumak için örgütlendiği iddia edilen bir grup arasında gerginlik yaşandı. CBS Milwaukee üyesi WDJT-TV'ye göre grup, Kenosha'da zarar görebilecek herhangi bir mülkü korumaya söz vererek silahlı olarak ortaya çıktı . Varlıkları ile daha sonra ortaya çıkan şiddet arasında herhangi bir bağlantı hakkında hiçbir bilgi yoktu.

WDJT, zırhlı araçların Salı gecesi Kenosha adliyesinin önünde toplanan protestocu kalabalığını dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandığını söyledi. Kalabalık cam ve plastik şişeler de dahil olmak üzere nesneler fırlattı.

Kalabalık mahkeme binasının dışındaki kapıya doğru itilirken plastik mermiler ateşlendi.

Polis bölgeyi terk etmesi için uyarıda bulundu, ancak kalabalık çıkmadı. Polis daha sonra adliyenin yanındaki parkı temizlemek için daha fazla göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi kullandı. CBS Chicago , Çarşamba gecesi Kenosha'da daha fazla yangın çıktığını bildirdi .

Aile avukatı Benjamin Crump, Pazar günü Kenosha'da polis tarafından defalarca vurulan 29 yaşındaki Siyahi Blake'in Salı günü daha fazla ameliyat geçirdiğini ve "hayatını sürdürmek için mücadele ettiğini" söyledi.

Görünüşe göre Blake'in sırtına ve eğilirken bir arabada üç küçük çocuğuyla yaşanan silahlı saldırı, çeşitli şehirlerde ırksal adaletsizlik üzerine yeni protestoları ateşledi ve bazıları şiddete dönüştü. Blake, George Floyd'un Minneapolis polisi tarafından öldürülmesinden üç ay sonra vuruldu.

Crump, "Şu anda tıbbi teşhis, felç olduğu ve bu mermiler omuriliğini kesip bazı omurlarını parçaladığı için… Jacob Blake Jr.'ın bir daha yürümesi bir mucize olacak," dedi. "Şu anda ameliyatta, hala hayatını sürdürmek ve umarım bir zamanlar olduğu adamla benzerlik kazanmak için mücadele ediyor."

Avukat Patrick Salvi, gazetecilere en az bir merminin omuriliğini yırttığını söyleyerek, Blake'in yaralarını ayrıntılarıyla anlattı. Salvi ayrıca, mermilerin Blake'in midesinde delikler bıraktığını, böbreğine ve karaciğerine zarar verdiğini ve "neredeyse tüm kolon ve ince bağırsağının" çıkarılmasını istediğini söyledi.

Wisconsin Adalet Bakanlığı tarafından soruşturma altına alınan silahlı saldırı, polis memurlarının yerel bir olayla ilgili çağrılara yanıt vermesi üzerine akşam saat 17.00 sularında meydana geldi. Karşılaşmanın videosu, Blake'in polisten uzaklaştığını ve park halindeki bir SUV'nin şoför yan kapısını açmaya çalışırken bir memurun gömleğini kapmasını istedi. Memur daha sonra Blake'i arkasından defalarca vurdu.

Video sosyal medyada hızla yayıldı ve şehirde huzursuzluk yarattı. Tutuklamaya karışan iki polis memuru idari izne ayrıldı. FBI, Wisconsin DOJ'ye soruşturmada yardım ediyor.

Vali Tony Evers, Salı günü Wisconsin'de olağanüstü hal ilan etti ve 250'ye kadar eyaletin Ulusal Muhafızlarının varlığına izin verdi. Kenosha İlçesi Şerif Departmanı, arka arkaya üçüncü gece akşam 8'de sokağa çıkma yasağı koydu.

Blake'in ailesinin üyeleri Salı günü saldırıyı kınadı. Babası basın toplantısında "Oğlumu yedi kez, hiç önemi yokmuş gibi vurdular" dedi. "Ama oğlum önemli. O bir insan ve önemli."

Annesi, "Oğlum hayatı için savaşıyor ve bizim gerçekten dua etmemiz gerekiyor," dedi.

Kız kardeşlerinden biri "O kadar çok insan bana ulaştı ve bunun ailemin başına gelmesine üzüldüklerini söyledi" dedi. "Üzgün ​​olmayın, çünkü bu uzun zamandır ailemin başına geliyor - açıklayabileceğimden daha uzun süredir. Emmett Till'e oldu. Emmett Till benim ailem. Philando (Castille), Mike Brown, Sandra ( Mülayim) - bu ailemin başına geliyor ve başına gelen bu insanların her biri için gözyaşı döküyorum. "

"Kızgınım ve yorgunum. Bir kez ağlamadım" diye ekledi. "Yıllar önce ağlamayı bıraktım. Uyuşmuş durumdayım. Polisin bana benzeyen insanları öldürmesini yıllardır izliyorum."