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"Propaganda Olduğu Açık"

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"Propaganda Olduğu Açık"
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twıtter hesabından yaptığı açıklamada, "Afrin konusunda rejim ile PYD/YPG anlaştı haberlerinin propaganda amaçlı olduğu açık.

Fakat bu, bir takım gizli ve kirli pazarlıkların olmadığı anlamına gelmiyor. Kim ne yaparsa yapsın Zeytin Dalı Harekatı planlandığı şekilde kararlılıkla devam edecek ve hedefine ulaşacak" dedi. 

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