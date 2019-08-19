PROFİLO AVM SATILIYOR!

İstanbul Mecidiyeköy'deki Profilo Alışveriş Merkezi satılığa çıktı. İş Bankası'nın gayrimekul internet satış sitesinde yayınlanan ilana göre, Profilo AVM 425 milyon lira başlangıç bedeli ile alıcı bekliyor.

SonDakika.com'un haberine göre; İstanbul'un en eski AVM'lerinden birisi olan Profilo AVM satılıyor. 1997 yılında açılan AVM, İş Bankası'nın internet sitesindeki gayrimenkul ilanları bölümünde satılığa çıkarıldı. Teklif usulüyle yapılacak satışın başlangıç bedeli 425 milyon lira, teminat bedeli ise 8,5 milyon lira olarak belirlendi.