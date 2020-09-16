Prof. Dr. Tufan Tükek'den İstanbul için dikkat çeken uyarı: Salgın yeniden başladı

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, Çapa'da yapılan koronavirüs testlerinin yüzde 15'inin pozitif çıktığını söyleyerek "Salgının İstanbul için yeniden başladığını söyleyebiliriz" dedi.

Sosyal medya üzerinden koronavirüs ile ilgili açıklamalar yapan İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, İstanbul'da salgının yeniden başladığını söyledi. Tütek, "Çapa'da 530 testin 81' i pozitif çıktı. Pozitiflik oranı %15 i geçti. Bugünden itibaren artık salgının İstanbul için yeniden başladığını söyleyebiliriz. Ağırlıklı gençler ve maalesef zatürre oranı yüksek. Moral bozmak için değil, tedbir alın diye yazıyorum. Yoksa herkes üzülecek" diyerek vatandaşları tedbir almaları konusunda uyardı.