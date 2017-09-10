  • BIST 108.452
  • Altın 147,783
  • Dolar 3,4090
  • Euro 4,1028
  • İstanbul 31 °C
  • Ankara 32 °C
SON DAKİKAAdliye önünde sıcak saatler, silahlar çekildi

Prof. Dr. Şentürk, Datça'da boğuldu

»
Prof. Dr. Şentürk, Datça'da boğuldu
MUĞLA'nın Datça İlçesi'nde dün akşam saatlerinde denize girmek üzere üzere devre mülkteki evinden ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan 67 yaşındaki Prof. Dr. Yusuf Yılmaz Şentürk'ün denizde cesedi bulundu.

Eskişehir'den kızı 32 yaşındaki Aylin Şentürk ile birlikte, Datça'ya 12 kilometre uzaklıktaki Billur Kent Tatil Köyü'ndeki devre mülke 15 günlük tatil için gelen, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Anestezi ve Yoğun Bakım Uzmanı Prof. Dr. Yusuf Yılmaz Şentürk, dün saat 17.00 sıralarında Adaburnu açıklarında yüzmeye gitti. Geç saat olmasına rağmen babası dönmeyince endişelenen Ayiln Şentürk, kayıp başvurusunda bulundu, umutla sevindirici haberin gelmesini bekledi.

Datça Sahil Güvenlik ekiplerince denizde yapılan arama çalışmalarında bugün saat 11.00'de, Prof. Dr. Şentürk'ün, denize girdiği yerden 500- 600 metre uzaklıktaki küçük adanın kıyısında cesedi bulundu. Boğularak öldüğü belirtilen evli ve 3 çocuk babası Prof. Dr. Şentürk'ün iyi derecede yüzme bildiği kaydedildi. Datça Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlatırken, acı haberi alan Şentürk'ün kızı ve yakınları gözyaşı döktü.

Datça Devlet Hastanesi Morgu'na koşan Aylin Şentürk, yakınları ve hastane çalışanları tarafından teskin edilmeye çalışıldı. Datça'da tehlikeli akıntılar nedeniyle uyarı levhalarının bulunduğu Adaburnu Sahili'nde, 25 Haziran günü de İzmirli işadamı 41 yaşındaki Ahmet Burak Yurt da boğulmuştu.

Etiketler: , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İşadamının cenazesi 25 gün sonra Türkiye'ye getirildi10 Eylül 2017 Pazar 17:53
  • Metroda korku dolu anlar!..10 Eylül 2017 Pazar 17:48
  • Bu köyde yok yok10 Eylül 2017 Pazar 17:43
  • 'Hep birlikte bütün engelleri aşacağız'10 Eylül 2017 Pazar 17:41
  • Erdoğan'dan İslam ülkelerine internet mesajı10 Eylül 2017 Pazar 17:36
  • Karakola bombalı araçla intihar saldırısı10 Eylül 2017 Pazar 17:33
  • Hayat kurtarmak için zamanla yarıştı09 Eylül 2017 Cumartesi 18:36
  • Anıtkabir'e 94. yıl ziyareti09 Eylül 2017 Cumartesi 18:32
  • 'Başka bir ülkede yolsuzluktan yargılanması utanç verici'09 Eylül 2017 Cumartesi 18:22
  • 'Asla izin verilmemelidir'09 Eylül 2017 Cumartesi 18:17
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim