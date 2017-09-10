Eskişehir'den kızı 32 yaşındaki Aylin Şentürk ile birlikte, Datça'ya 12 kilometre uzaklıktaki Billur Kent Tatil Köyü'ndeki devre mülke 15 günlük tatil için gelen, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Anestezi ve Yoğun Bakım Uzmanı Prof. Dr. Yusuf Yılmaz Şentürk, dün saat 17.00 sıralarında Adaburnu açıklarında yüzmeye gitti. Geç saat olmasına rağmen babası dönmeyince endişelenen Ayiln Şentürk, kayıp başvurusunda bulundu, umutla sevindirici haberin gelmesini bekledi.
Datça Sahil Güvenlik ekiplerince denizde yapılan arama çalışmalarında bugün saat 11.00'de, Prof. Dr. Şentürk'ün, denize girdiği yerden 500- 600 metre uzaklıktaki küçük adanın kıyısında cesedi bulundu. Boğularak öldüğü belirtilen evli ve 3 çocuk babası Prof. Dr. Şentürk'ün iyi derecede yüzme bildiği kaydedildi. Datça Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlatırken, acı haberi alan Şentürk'ün kızı ve yakınları gözyaşı döktü.
Datça Devlet Hastanesi Morgu'na koşan Aylin Şentürk, yakınları ve hastane çalışanları tarafından teskin edilmeye çalışıldı. Datça'da tehlikeli akıntılar nedeniyle uyarı levhalarının bulunduğu Adaburnu Sahili'nde, 25 Haziran günü de İzmirli işadamı 41 yaşındaki Ahmet Burak Yurt da boğulmuştu.
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Prof. Dr. Şentürk, Datça'da boğuldu
Eskişehir'den kızı 32 yaşındaki Aylin Şentürk ile birlikte, Datça'ya 12 kilometre uzaklıktaki Billur Kent Tatil Köyü'ndeki devre mülke 15 günlük tatil için gelen, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Anestezi ve Yoğun Bakım Uzmanı Prof. Dr. Yusuf Yılmaz Şentürk, dün saat 17.00 sıralarında Adaburnu açıklarında yüzmeye gitti. Geç saat olmasına rağmen babası dönmeyince endişelenen Ayiln Şentürk, kayıp başvurusunda bulundu, umutla sevindirici haberin gelmesini bekledi.
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