Prof.Dr. Orhan Kural'dan Cem Yılmaz'a suç duyurusu

Prof. Dr. Orhan Kural, "Deli Aşk" filminde "uyarıcı madde kullanımını özendirdiği" iddiasıyla oyuncu Cem Yılmaz hakkında suç duyurusunda bulundu

İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Orhan Kural, "Deli Aşk" isimli filmde "uyarıcı madde kullanımını özendirdiği" iddiasıyla oyuncu Cem Yılmaz hakkında suç duyurusunda bulundu.

İstanbul Adalet Sarayı'na avukatıyla gelen Kural, suç duyurusu dilekçesini savcılığa teslim etti.

Kural, savcılığa verdiği ifadesinde, gençlerin sigaraya başlamasındaki en önemli etkenin özendirme olduğuna dikkati çekti.



Sigaraya karşı mücadelesini sürdüreceğine anlatan Prof. Dr. Kural, savcılık ifadesinde "Sigaraya özentinin oluşmasında, ekseriyetle toplumun önde gelen kişilerinden olan komedyen Cem Yılmaz'ın gerek sahne filmlerinde gerekse sahne şovlarında sigarayı ön plana çıkarması hususunun etkili olduğunu gördüm. Keza bunun son örneği, Cem Yılmaz'ın aynı zamanda yapımcısı olduğu 'Deli Aşk' isimli filminde oyunculuğu sırasında ağzında sigara ile sahnede yer almasıdır." değerlendirmesini yaptı.

Kural, Yılmaz hakkında uyarıcı madde kullanımını özendirme suçunu işlediği iddiasıyla Kabahatler Kanunu 39. maddesi ve 4207 sayılı kanunun ilgili maddelerince adli para cezası uygulanmasını talep etti.

Prof. Dr. Orhan Kural, "Pek Yakında" filmiyle ilgili de "uyarıcı madde kullanılmasını alenen özendirdiği" iddiasıyla, filmin yönetmeni ve başrol oyuncusu Cem Yılmaz hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.