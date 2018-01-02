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Prof. Dr. Hüsamettin Arslan Hayatını Kaybetti

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Prof. Dr. Hüsamettin Arslan Hayatını Kaybetti
Uludağ Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Hüsamettin Arslan hayatını kaybetti. Arslan, akademisyenliğinin yanı sıra Paradigma Yayınları’nın yöneticiliğini de yapıyordu.

Vadi Yayınevi Twitter hesabından şu duyuruyu yaptı: "Paradigma Yayınlarının büyük emektarı Hüsamettin Arslan hocamız vefat etmiştir. Ailesinin, öğrencilerinin ve sevenlerinin başı sağolsun. Allah rahmet eylesin. Cenazesi (yarın) 3.1.2018 tarihinde öğle namazına müteakip Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camiinden kaldırılacaktır."

HÜSAMETTİN ARSLAN KİMDİR?

12 Ocak 1956 doğumlu Hüsamettin Arslan yatılı okuduğu Tunceli Öğretmen Okulunu bitirdi. 1979 yılında Hacettepe Üniversitesi Sosyal İdari ve Bilimler Fakültesi Tarih Bölümü'nden mezun oldu. 1979 - 1981 yılları arasında aynı fakültede yüksek lisans yaptı ve "Ondokuzuncu Yüzyılda Osmanlı İmparatorluğun'da Sanayileşme Girişimleri" konulu bir yüksek lisans tezi hazırladı. Doktorasını 1986 - 1991 tarihleri arasında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü'nde yaptı ve doktora bittikten sonra yayınlamış bulunduğu "Epistemik Cemaat / Bir Bilim Sosyolojisi Denemesi" (Paradigma Yayınevi, İstanbul 1992) adlı bir doktora tezi hazırladı. Çeşitli dergilerde bilgi , bilimsel bilgi ve bilim üzerine makaleleri ve yabanсı dillerden yaptığı sosyoloji kitapları çevirileri yayınlandı. Arslan, Uludağ Üniversitesi Sosyoloji Bölüm Başkanı'ydı.

Uludağ Üniversitesi'nde bilgilendirmede Hüsamettin Arslan'ın kitapları ve yaptığı çeviriler şöyle yer alıyor:

Kitapları:

H.Arslan, Epistemik Cemaat/Bir Bilim Sosyolojisi Denemesi, Paradigma Yayınları., İstanbul, 1992.

H.Arslan, Yöntemizm, Bilimizm, Sosyal Bilimler ve Entelektüeller, (Paradigma Yayınları tarafından yayınlanacaktır)

H.Arslan, Jöntürkler Jönkürtler Muhafazakarlar : Meçhul Okurla Söyleşi, Paradigma Yay., İstanbul, 2009.

H.Arslan, Twitmania Etnomania Şiddetmania, Pınar Yayıncılık, İstanbul, 2016.

Çevirileri:

Chalmers, Alan, Bilim Dedikleri/Bilimin Doğası, Statüsü ve Yöntemleri Üzerine Genel Bir Değerlendirme, Vadi Yay., Ankara, 1990.

Barnes, Barry, Bilimsel Bilginin Sosyolojisi, Vadi Yay., Ankara, 1990.

Lakatos, Imre-Musgrave, Alan, Bilginin Gelişimi ve Bilginin Gelişimiyle İlgili Teorilerin Eleştirisi, Paradigma Yay., Istanbul, 1992.

Hekman, Susan, Bilgi Sosyolojisi ve Hermeneutik, Paradigma Yay., İstanbul, 1999.

Murphy, John W., Postmodern Toplumsal Analiz ve Postmodern Eleştiri, Paradigma Yay., İstanbul, 2000.

Ellul, Jacques, Sözün Düşüşü, Paradigma Yay., İstanbul, 1998.

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