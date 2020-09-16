  • BIST 1.113
  • Altın 472,877
  • Dolar 7,4747
  • Euro 8,8684
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 29 °C
SON DAKİKAİstanbul'da PKK’ya operasyon: 6 gözaltı

Prof. Dr. Ceyhan: Şimdi işimiz çok daha zor

»
Prof. Dr. Ceyhan: Şimdi işimiz çok daha zor
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, yeni tip koronavirüs salgının artık tek merkezli olmadığına dikkati çekerek, "Başlangıçta İstanbul merkezli salgın, tüm Türkiye'ye yayılıverdi. Şimdi işimiz çok daha zor" yorumunda bulundu
Son dakika.. Prof. Dr. Ceyhan: Şimdi işimiz çok daha zor

Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başlangıçta İstanbul merkezli bir salgın olduğunu, ancak tüm Türkiye'ye yayıldığını belirterek, "Şimdi işimiz çok daha zor." dedi.

Son dakika.. Prof. Dr. Ceyhan: Şimdi işimiz çok daha zor

Aynı zamanda Hacettepe Üniversitesi (HÜ) Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı olan Ceyhan, küresel salgın Kovid-19'un dünyada ve Türkiye'de seyrine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Dünyada, şu an hiçbir ülkenin ikinci dalgayı yaşamadığını, bunun yanlış kullanılan bir terim olduğunu belirten Ceyhan, ikinci dalga ile tarihte sadece İspanyol gribinde karşılaşıldığını söyledi.

Son dakika.. Prof. Dr. Ceyhan: Şimdi işimiz çok daha zor
Ceyhan, şu bilgileri verdi: "O zamanlarda mayıs ayında vakalar sıfırlanmış, 2 ay hiç vaka görülmemiş, ağustos ayında virüs mutasyona uğrayarak çok ağır bir tablo oluşturmuş ve 50 milyondan fazla insan ölmüş. İkinci dalga denilmesi için tüm dünyada vakaların sıfırlanması, ülkelerin tedbirleri kaldırması ve salgının bir süre sonra yeniden başlaması gerekiyor. Oysa, şimdi birçok ülke birinci dalganın içinde ikinci bir artış dönemini yaşıyor. Virüsün ilk başlarındaki durumu ile kıyaslama yapıldığında dünya şu anda daha kötü durumda."
"BİLİM İNSANLARININ YANLIŞ ÖNGÖRÜLERİNİN ÇOK BÜYÜK ETKİSİ OLDU"
Son dakika.. Prof. Dr. Ceyhan: Şimdi işimiz çok daha zor

Dünyada günlük vaka sayının arttığını vurgulayan Ceyhan, sözlerine şöyle devam etti: "ABD ve Brezilya artık vakalarda azalma dönemine girdi ama Hindistan çok büyük bir artışla o ülkelerdeki azalmayı kapatıyor. Türkiye'de de 11 Nisan'da 5 binli rakamlarla bir pik görüldükten sonra alınan sokağa çıkma yasağı ve iş yerlerinin kapatılması gibi çok ağır tedbirlerle halkın sadece yüzde 10'unun dışarıya çıktığı bir dönemle vaka sayıları hızla azaldı. 11 Mayıs'ta binli vakaları gördük, o tarihten sonra azalma sağlayamadık, üç ay boyunca hep 1000 civarında seyredildi.

Son dakika.. Prof. Dr. Ceyhan: Şimdi işimiz çok daha zor

Bu diğer ülkelerde de oldu. Örneğin Avrupa ülkeleri de 100-300 gibi rakamlara indikten sonra bir türlü sıfırlayamadı. Bunda bilim insanlarının yanlış öngörülerinin çok büyük etkisi oldu. Bu virüsün bir kış virüsü olduğu, yazın, mayıs sonu gibi salgının biteceği gibi ifadeler dile gelince devletler de bu öngörülere güvenerek, haziran ayının başında tedbirleri beklenenden hızlı bir şekilde kademesiz bir şekilde kaldırdı. Burada tabii ekonomik zorlamaların da etkisi oldu. Çünkü, ekonomiler dayanamamaya başlamıştı ve öngörülerin rahatlığıyla bu kararları aldılar."

Son dakika.. Prof. Dr. Ceyhan: Şimdi işimiz çok daha zor

Kendisinin ve bazı bilim insanlarının salgının mevsimi olmayacağına ilişkin çok fazla açıklama yaptığını anımsatan Prof. Dr. Ceyhan, "Tarihe baktığınızda büyük pandemilerin çoğu yazın en sıcak döneminde çıkmıştır. Virüs çoğu zaman yüzde 90 solunum yoluyla bulaşıyor. Bir saniyeden daha kısa süre içinde virüs, bir kişiden diğer bir kişinin ağzından burnundan giriş yapıyor. Bu kadar kısa süre içinde virüsün sıcaktan etkilenmesi söz konusu değil. O yüzden bu öngörü doğru çıkmadı." diye konuştu.

Son dakika.. Prof. Dr. Ceyhan: Şimdi işimiz çok daha zor
Ceyhan, ikinci bir yanlış öngörüye ilişkin de şu değerlendirmede bulundu: "Vakaları yakalar ve temaslılarına izolasyon uygularsak, bu işin biteceği yönünde de bir öngörü vardı. Ama bunun da yanlış olduğu anlaşıldı. Çünkü, bazı bilim insanları, tanı konmamış ama virüsü yayma potansiyeli olan insanların sayısını çok düşük tahmin ettiler, yüzde 40 ya da bir katı gibi ifadelerde bulundular. Nitekim, dünyanın her yerinde yapılan çalışmalarda görüldü ki virüsü alanların yüzde 90'ı herhangi bir belirti göstermediği için test yapılmadı ve tanı almadılar. Bunun üzerine ülkeler şimdi yeni yeni bu tip vakaları bulabilmek için test politikaları geliştiriyor."
Son dakika.. Prof. Dr. Ceyhan: Şimdi işimiz çok daha zor

Türkiye ve birçok Avrupa ülkesinde, vakaların azalmadığının görüldüğü zaman ek bazı önlemlerin alınması gerektiğini vurgulayan Ceyhan, "Bunlar, mesailerin kademelendirilmesi, toplu taşıma araçlarında kalabalığın azaltılabilmesi, toplanmalara sayı sınırı konulması, şehirlerarası dolaşımın kontrol altına alınması gerekirdi. Oysa birden bire tamamen serbest bırakıldı." dedi.

"İSTANBUL'DAKİ İNSANLAR TÜRKİYE'NİN HER TARAFINA YAYILDI"
Son dakika.. Prof. Dr. Ceyhan: Şimdi işimiz çok daha zor

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan şunları kaydetti: "Görüldü ki başlangıçta İstanbul merkezli olan salgın, tüm Türkiye'ye yayılıverdi. Şimdi işimiz çok daha zor. Çünkü o zaman tek merkezli İstanbul ağırlıklı bir salgın vardı, vakaların yüzde 60'ı İstanbul'daydı. Onu izleyen Ankara, Konya, İzmir, Bursa, Kocaeli, Sakarya olmak üzere 6 büyük il vardı. Diğer yerlerde bir ki vaka ya var ya yoktu. Mücadale daha kolaydı, yasaklar vardı, şimdi işimiz daha zor. Çünkü halkın yüzdü 100'ü artık dışarıda. İkinci olarak salgın artık tek merkezli değil, tüm Türkiye'ye yayılmış durumda. İstanbul ile uğraşılan şekilde tüm şehirlerle uğraşmak zorundayız. Yayılımdaki en önemli neden, İstanbul'daki insanların yazın gelmesiyle birlikte kontrolsüz bir şekilde Türkiye'nin her tarafına yayılması oldu."

Son dakika.. Prof. Dr. Ceyhan: Şimdi işimiz çok daha zor

Test sayılarına da değinen Ceyhan, "Ayrıca ilave olarak test politikamızı değiştirmeliyiz. Henüz daha test sayımız yeterli değil, çünkü nüfus başına test sayısı olarak dünyada 67. sıradayız." ifadelerini kullandı.
 

"1000-1500 VAKA HIZIYLA GİDERSE TOPLUMSAL BAĞIŞIKLIK 11 SENEDE GELİŞEBİLİR"
Son dakika.. Prof. Dr. Ceyhan: Şimdi işimiz çok daha zor

Prof. Dr. Ceyhan, şu an en çok yeni vaka görülen ilin Ankara olduğuna işaret ederek, "Eğer, kontrolüz bir şekilde şehirler arası seyahat devam ederse göreceğiz ki birkaç hafta sonra İstanbul da İzmir de aynen Ankara'nın yaşadığı bu ikinci artışı yaşayacak. Şu anda sorunun az gibi göründüğü bütün iller bunu yaşayacak." uyarısında bulundu.

Son dakika.. Prof. Dr. Ceyhan: Şimdi işimiz çok daha zor

Toplumsal bağışıklığın henüz gelişmediğine işaret eden Ceyhan, şu bilgileri verdi: "Türkiye, günde 1000-1500 vaka hızıyla giderse toplumsal bağışıklık, 11 senede ancak gelişebilir. Eğer bir mutasyon olmazsa ya da tüm toplumu aşılama gibi bir imkan doğmazsa birkaç defa bu artışları yaşayacağız.

Son dakika.. Prof. Dr. Ceyhan: Şimdi işimiz çok daha zor

Burada önemli olan, halk tedbirlere yüzde 100 uyarsa başka bir tedbir alınmasına gerek yok. Herkes maske takar, sosyal mesafesini korursa isterseniz hiçbir tedbir almayın zaten insandan insana virüs bulaşamaz. Dünya çapında herkesin buna uyması lazım."

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Korona virüs aşısında yeni tarih! 1 ay kaldı...15 Eylül 2020 Salı 11:44
  • Şevval Şahin ve Yiğit Marcus Aral yine parti verdi14 Eylül 2020 Pazartesi 12:48
  • Mesai saatleri değişiyor! Özel sektör de dahil...14 Eylül 2020 Pazartesi 12:44
  • Uğur Dündar'dan Bilim Kurulu üyelerine olay sözler: Oysa onların görevi...13 Eylül 2020 Pazar 13:40
  • Türkiye'de toz taşınımı hafta boyuncu devam edecek13 Eylül 2020 Pazar 13:32
  • Ankara'da kum fırtınası: Polatlı'yı devasa toz bulutu kapladı12 Eylül 2020 Cumartesi 16:28
  • CAVİT ÇAĞLAR: KANAL BENİM11 Eylül 2020 Cuma 16:48
  • Türk bilim insanı koronavirüs aşısı için tarih verdi10 Eylül 2020 Perşembe 20:10
  • Kayserispor'da Corona virüsü vakası!10 Eylül 2020 Perşembe 16:49
  • Ağır vaka artışı çok ürkütücü10 Eylül 2020 Perşembe 14:19
    • FOTO GALERİ
    • Daha 26 yaşında bu hale geldi
    • Ünlüler bugün bunu paylaştı !
    • Barcelona'da Arda için karar verildi! 3 saatin ardından...
    VİDEO GALERİ
    • Ünlü sunucular böyle rezil oldular!
    • Kadir İnanır uzun bir aradan sonra sinemaya gerdi döndü
    • Yaptığı paylaşımlarla her gün haber olmayı başarıyor
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim