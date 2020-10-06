  • BIST 1.160
  • Altın 478,447
  • Dolar 7,7636
  • Euro 9,1548
  • İstanbul 30 °C
  • Ankara 31 °C
SON DAKİKAMHP Genel Başkanı Bahçeli'den grup toplantısında flaş açıklamalar

Prens Harry ve Meghan Markle evliliğinde bilinmeyen gerçekler

»
Prens Harry ve Meghan Markle evliliğinde bilinmeyen gerçekler
İngiliz Prens Harry ile 2018’de evlendiği ABD’li oyuncu Meghan Markle, yılbaşında İngiltere kraliyetinden ayrıldı. Bu ayrılığın ardından konuşulanlar bitmiyor...

Meghan-Harry çiftinin ABD’ye yerleşmesiyle sırlar döküldü!

Kraliyet tarihçisi Robert Lacey, Harry’nin ağabeyi Prens William’ın, 2018’de kardeşinin Meghan ile evliliğini engellemek için dayısına başvurduğunu açıkladı.

Dayı Charles Spencer’ın da evliliği engellemeye çalışması Harry’yi sinirlendirdi. Lacey’e göre, ağabeyin evliliği engellemek için araya tüm yakınlarını sokması iki kardeşin arasını bozdu.

Harry ile William’ın annesi kalplerin kraliçesi Prenses Diana 1997’de şüpheli bir trafik kazasında hayata gözlerini yummuştu.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Ayşe Karaman’ın annesi: Cumhurbaşkanımız duysun, ülkede adaleti sağlayamıyor05 Ekim 2020 Pazartesi 18:44
  • 'Fransız Askısı' yaptıran Seda Sayan'ın son hali...05 Ekim 2020 Pazartesi 18:41
  • Sıla böyle yatılmaz ki...05 Ekim 2020 Pazartesi 18:38
  • Yapımcı sevgilisinden ayrıldı Kerem Alışık ile ev tuttu05 Ekim 2020 Pazartesi 18:35
  • Harika'nın başına gelmeyen kalmadı05 Ekim 2020 Pazartesi 15:50
  • Hiç bir sey umurumda değil05 Ekim 2020 Pazartesi 15:42
  • Pelin Karahan: Bu şiddetten bıktım!04 Ekim 2020 Pazar 11:32
  • Sezen Aksu'dan Ebru Şallı'yı duygulandıran hareket04 Ekim 2020 Pazar 11:29
  • Soner Sarıkabadayı, 8.5 aylık hamile sevgilisi Camelo Lopez ile evlendi04 Ekim 2020 Pazar 11:27
  • ABD'de yangın kabusu sürüyor29 Eylül 2020 Salı 15:57
    • FOTO GALERİ
    • Daha 26 yaşında bu hale geldi
    • Ünlüler bugün bunu paylaştı !
    • Barcelona'da Arda için karar verildi! 3 saatin ardından...
    VİDEO GALERİ
    • Ünlü sunucular böyle rezil oldular!
    • Kadir İnanır uzun bir aradan sonra sinemaya gerdi döndü
    • Yaptığı paylaşımlarla her gün haber olmayı başarıyor
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim