Prens Harry ve Meghan Markle evliliğinde bilinmeyen gerçekler

İngiliz Prens Harry ile 2018’de evlendiği ABD’li oyuncu Meghan Markle, yılbaşında İngiltere kraliyetinden ayrıldı. Bu ayrılığın ardından konuşulanlar bitmiyor...

Meghan-Harry çiftinin ABD’ye yerleşmesiyle sırlar döküldü!

Kraliyet tarihçisi Robert Lacey, Harry’nin ağabeyi Prens William’ın, 2018’de kardeşinin Meghan ile evliliğini engellemek için dayısına başvurduğunu açıkladı.

Dayı Charles Spencer’ın da evliliği engellemeye çalışması Harry’yi sinirlendirdi. Lacey’e göre, ağabeyin evliliği engellemek için araya tüm yakınlarını sokması iki kardeşin arasını bozdu.

Harry ile William’ın annesi kalplerin kraliçesi Prenses Diana 1997’de şüpheli bir trafik kazasında hayata gözlerini yummuştu.