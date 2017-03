Poyraz Karayel'in oyuncularından duygulandıran veda

"Poyraz Karayel"in başrol oyuncuları İlker Kaleli ve Burçin Terzioğlu, dizinin bitmesinin ardından son derece duygusal metinler paylaştı.

Kısa sürede ekranların önemli yapımlarından olmayı başaran Poyraz Karayel, geride bıraktığımız akşam yayınlanan bölümüyle seyircisine veda etti.

İlker Kaleli ve Burçin Terzioğlu isimlerini izleme fırsatı bulduğumuz ve dizide başlayan aşklarını magazin sayfaları üzerinden gerçek hayatta da takip ettiğimiz ikili yaklaşık 2,5 yıldır yayınlanan dizilerinin bitmesinin ardından son derece duygusal ifadelerle dolu metinler kaleme aldı.

Bu satırları sosyal medya hesaplarından paylaşan Kaleli ve Terzioğlu çok sayıda beğeni alırken, kullandıkları ifadelerle yer aldıkları diziyi ne kadar çok sevdiklerini de göstermiş oldular.

İşte ünlü oyuncuların Poyraz Karayel’le ilgili yazdıkları…

İLKER KALELİ

'Her vedanın gidende bıraktığı gibi kalanda da bıraktığı bir iz vardır ya… Veda etmenin inceliğinden olsa gerek, zamanın birinde yeniden görüşmeye, kavuşmaya ve birbirini unutmayacağına dair verilmiş bir sözdür de aslında. İşte adına veda derler ya, bize tam da uymadı bu be… Güzel kelimedir “veda”, üzüntüsü olduğu kadar umudun da ifadesidir kendisi… Mesela, yaza veda edersin bilirsin kışın ardından tekrar geleceğini.. Dostuna, ailene veda edersin, ne kadar uzağa gidersen git bilirsin döndüğünde orada olacaklarını…

Bizimki hiç öyle değil ki… Bizimki “elveda”… Anlamı daha başka… Bilmiyorum 2,5 yılın, uykusuz saatlerin, mücadelelerin ve en nihayetinde yaşatmaya çalıştığımız hikayenin bende bıraktıklarını ne anlatır, hangi söz özetler… Yine hissettiğimi anlatan anlamlara gelmeyen kelimelerle, başarısız bir iç dökme sancısıyla başbaşayım… Poyraz’ım… Bir ben bilirim bir sen yaşadıklarımızı… Bir babanın oğlu için için verdiği yılmayan mücadelesi oldun… Bir oğul oldun babasını hiç bulamayan… Sevgili oldun, sevgiden öte hayatta bulduğun tek anlamın sahibi Ayşegül’ün olmaya, ona ait olmaya, ve çalıştın durdun ikinizi bu dünyadan korumaya…

Savaşlar verdin, gönüller aldın, şiir oldun, bazen roman, bazen bir şarkı oldun, hep anlattın, hep yetişmeye çalıştın, olduramadın… Deliliğin ve acının üstünde incecik bir çizgide durup düşmeden yürümeye, ayakta kalmaya çalışırken tutunacak tek bir dal aramakla geçen ömrün resmi oldun. Çok şey oldun da bir mutlu olamadın… Hepimiz yaptığımız her şeyi biraz sevilmek, bir parça sevgi için yapmıyormuyuz sanki? Bu hayatın sıradanlığına, haksızlıklarına haykırırken tüm gücümüzle, bir yandan da sadece sığınmak istemiyormuyuz o güvenli limanlara… Seninle beraber aklımdan bir parça, içimden bir sayfa koptu gitti be Poyraz’ım. Ne demişler; arkanda bir şeyler bırakmadan bir yerlere varamazmışsın… Yeter ki bıraktıkların vardığın yerde bulacaklarına değsin…'

BURÇİN TERZİOĞLU

'Kelimelerim harfsiz kalıyor arada tutunamayıp düşenler oluyor. Yan yana gelip izin vermiyor cümle kurmama.Sanki konuşabilsem anlatacağım sanıyorum içimi kaplayan duyguları. Anlatılamıyor albayım… Hani böyle birlikte büyüdüğün, aynı sırada yanyana oturduğun saatlerce konuşup hiç sıkılmadığın, iyisiyle kötüsüyle her şeyi birlikte yaşadığın en özel sırlarını paylaştığın, sayesinde sınavlardan yüksek notlar alarak geçtiğin en yakın arkadaşın şehir değiştirir taşınır ve sen bir daha dönmeyeceğini bilirsin, bomboş kalırsın ya kara önlüğünle okulun bahçesinde. İşte öyleyim. Ayşegül’e veda anımdayım. 82 bölüm. Yaşanmışlıklar albayım. Hiçbir şeyi kolaylaştırmıyor. Hoççakal Ayşegül hoşçakal Poyraz hoşçakal tüm Poyraz Karayel ailesi… Poyraz Karayel dizisini hayata geciren, yazan, beni Ayşegül olarak düşünen, çeken, izleyen, bu karakteri ete kemiğe büründürmemdeki yolculuğumda yanımda olup bana eşlik eden mucize insanlar. Benim için neler yaptığınızın ve kıymetinizin tarifi yok. Minnettarım size. Her hafta ekranlarının karşısına geçip izleyen herkese teşekkürler. Yeni hikayelerde yeni yolculuklarda görüşmek üzere. Hoşçakalın'