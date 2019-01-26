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Potada kadınlar derbisi

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Potada kadınlar derbisi
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasındaki derbide 27 Ocak Pazar günü Galatasaray ile Fenerbahçe karşılaşacak.

Ahmet Cömert Spor Salonu'nda oynanacak maç, saat 17.30'da başlayacak.Derbide ev sahibi konumundaki Galatasaray, ligde 15 maçta 9 galibiyet, 6 mağlubiyetle 6. sırada yer alıyor. Fenerbahçe ise 12 galibiyet, 3 mağlubiyetle 3. sırada bulunuyor.İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı sarı-lacivertli takım 77-60 kazanmıştı.

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