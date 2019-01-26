Ahmet Cömert Spor Salonu'nda oynanacak maç, saat 17.30'da başlayacak.Derbide ev sahibi konumundaki Galatasaray, ligde 15 maçta 9 galibiyet, 6 mağlubiyetle 6. sırada yer alıyor. Fenerbahçe ise 12 galibiyet, 3 mağlubiyetle 3. sırada bulunuyor.İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı sarı-lacivertli takım 77-60 kazanmıştı.
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Potada kadınlar derbisi
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasındaki derbide 27 Ocak Pazar günü Galatasaray ile Fenerbahçe karşılaşacak.
Etiketler: spor, kadın, basketbol, fenerbahçe, galatasaray
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- 14:47 - Serdar Ortaç'ı kızdırdılar!
- 14:40 - Tuba'nın güzellik sırrı da Estetik!
- 14:32 - Şeyma Subaşı: Yurt dışından teklifler geliyor
- 13:59 - Tarka'ın gecesi 4 milyon
- 13:36 - Antalya'da hortum otobüsü devirdi
- 13:29 - Yakışıklı oyuncu dünya'ya açılıyor
- 13:18 - AKP'ye oy veren mahşer günü affedilecek
- 13:08 - CHP'den Mustafa Sarıgül açıklması
- 13:01 - Akparti adayına saldırı
- 12:56 - İzmir'de 4.3 şiddetin de deprem
- 12:00 - Tayyip Erdoğan'dan yardım istiyorum bu adam beni öldürecek
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