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Posta'nın yeni Genel Yayın Yönetmeni belli oldu

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Posta'nın yeni Genel Yayın Yönetmeni belli oldu
Posta Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Rıfat Ababay 22 yıldır yürüttüğü görevinden geçtiğimiz günlerde ayrılmıştı.

Doğan Medya Grubu'nun Demirören Medya Grubu'na satılmasının ardından yaşanan değişikliklere bir yenisi daha eklendi.

Geçtiğimiz günlerde görevinden ayrılan Posta Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Rıfat Ababay'ın yerine gelen isim belli oldu. Posta Gazetesi'nin yeni Genel Yayın Yönetmeni Emre İskeçeli oldu.

Emre İskeçeli kimdir?

Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü’nde okuyan Emre İskeçeli, 15 yılı aşkın bir süre medyada üst düzey yönetici olarak görev aldı. Sabah Gazetesi’nin ekonomi servisinde başladığı meslek hayatına, 2002-2014 yılları arasında Hürriyet Gazetesi Yazı İşleri Müdürü olarak devam eden İskeçeli, Hürriyet’in dijital dönüşüm projesinde etkin rol aldı. Sözcü Gazetesi'nde Yan Yayınlar sorumlusu olarak görev yapan İskeçeli, son olarak İz İletisim'de Genel Müdürlük görevini yürütüyordu.

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