Porno yıldızının kızı!

Yaşar Çakmak yazdı

Pornocunun kızı dedim!

Duman grubunun solisti Kaan Tangöze ile birlikte olduğu ve uğruna iki çocuğunun annesi Seçkin Piriler'i aldattığı sevgilisi kimin kızıymış? Ben yeni öğrendim. Seks fulyası döneminde binlerce seks ve porno yıldızı Necla Fide'nin kızıymış. Hepimiz tanırız, Necla Fide'yi. Bir çok filmde başrol oynamış, Türkiye'nin sayılı seks yıldızlarından biri. Onun gerçek adı Necla Ural'dır. Geçtiğimiz günlerde Ortaköy'de benim çok sevdiğim Meral Kaplan ile birlikte Seçkin Piriler'i gördüm. Seçkin'i de severim, çok başarılı bir modeldi. Şimdi ise iki çocuk annesi bir kadın ama inanın ki eski halinden hiçbir şey kaybetmemiş. Hala çok güzel, çok başarılı bir kızdı. Zaten kankisi olan Meral Kaplan ile birlikte Şükrü Avşar'ın yeni projesinde yer alacaklar. Bunun heyecanı ile bekliyorlar. Tabiki oturup sohbet etmeye başladık. Uzun zaman oldu görmeyeli. Magazin basınında çok yer aldı boşanmaları huyum kurusun bende sormadan edemedim. "Kız kocan seni nasıl aldattı?" dedim.

"Merak ettim araştırdım."

Aldatma hikayelerini çok duydum, dünyanın en güzel kadınları bile aldatılıyor. Hülya Avşar'ın söylediği "Ben aldatılacak kadın mıydım?" sorusu aklıma geldi. Seçkin Piriler'de böyle olmuştu. Güzel bir kadın, çekici bir kadın. Popülerliği ön planda iken sevmişti ve Kaan ile hemen evlenmişti. Tabii sevdiği erkeğin kendisini aldatacağını nereden bilsin kendisine bu soruyu sorduğum da bana "Yaşar Bey ne olur bana sormayın, bitti gitti bazıları sevgiyi hak etmiyor." demişti. Tabii o kadar güzel kadınlar aldatılmıştı ki Seçkin de onlardan birisiydi. Geçtiğimiz günlerde çok sevdiğim bir arkadaşımla Cihangir'de buluşmaya karar verdik, sohbet sohbeti açarken hemen yan masama Kaan Tangöze ve sevgilisi Kıvılcam gelmişti. Vay be dedim, yani aldattığı kıza bak. Gecenin ilerleyen saatlerinde alkolü fazla kaçıran Kıvılcam, Kaan'a yapmadığını bırakmadı. O kadar cazgır ki benim gibi herkesin tepkisini çekti. Hiçbir şeyi beğenmeyen sevgilisine şımarık davranan oturduğu masaya saygısı olmayan bir kız. Yanımdaki arkadaşıma sordum "Bu nasıl bir kız?" diye arkadaşım "Sen bu kızı tanımadın mı bu kız Seks yıldızı Necla Fide'nin kızı. Anasının kızı" dedi "Yıllarca bir sürü yuva yıkmış, Eh anası ne ki kızı ne olsun." dedi. Eh etme bulma dünyası sen iki çocuk annesini bırakıp böyle bir kızla sevgili olursan sonun bu olur gecenin ilerleyen saatlerine kadar alkolü fazla kaçıran Kıvılcım karga tulumba çıkarıldılar. Değer miydi Kaan?