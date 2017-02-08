Porno yıldızının kızı!

Yaşar Çakmak / Güncel

Pornocunun kızı dedim!

Duman grubunun solisti Kaan Tangöze ile birlikte olduğu ve uğruna iki çocuğunun annesi Seçkin Piriler'i aldattığı sevgilisi kimin kızıymış? Ben yeni öğrendim. Seks fulyası döneminde binlerce seks ve porno yıldızı Necla Fide'nin kızıymış. Hepimiz tanırız, Necla Fide'yi. Bir çok filmde başrol oynamış, Türkiye'nin sayılı seks yıldızlarından biri. Onun gerçek adı Necla Ural'dır. Geçtiğimiz günlerde Ortaköy'de benim çok sevdiğim Meral Kaplan ile birlikte Seçkin Piriler'i gördüm. Seçkin'i de severim, çok başarılı bir modeldi. Şimdi ise iki çocuk annesi bir kadın ama inanın ki eski halinden hiçbir şey kaybetmemiş. Hala çok güzel, çok başarılı bir kızdı. Zaten kankisi olan Meral Kaplan ile birlikte Şükrü Avşar'ın yeni projesinde yer alacaklar. Bunun heyecanı ile bekliyorlar. Tabiki oturup sohbet etmeye başladık. Uzun zaman oldu görmeyeli. Magazin basınında çok yer aldı boşanmaları huyum kurusun bende sormadan edemedim. "Kız kocan seni nasıl aldattı?" dedim.

"Defalarca gazeteci arkadaşlarıma söyledim, kimse yazmadı."

Aldı eline sazı Seçkin, ben bir dürttüm Seçkin on söyledi. "Yaşar Bey biliyor musun? Bu Kıvılcım kimin kızı, seks yıldızı ve pornocu Necla Fide'nin kızı. Kız tam bir psikopat. Allah sevdiğine bağışlasın. Ben kimse de suç bulmuyorum. Annesi porno yıldızı olabilir ben Kaan'da suç buluyorum. Ben böyle mutluyum, çocuklarımla ayakta kalmaya çalışıyorum. Birçok proje geldi şimdi bunu değerlendiriyorum." dedi. Bunları bana geçtiğimiz günlerde anlattı, ben inanıyorum Seçkin'in çok daha güzel işler yapıp çok daha iyi işler çıkaracağına inanıyorum. Magazin bülteni o kadar çok ki bugün yazayım yarın yazayım magazine yetişmeye çalışıyorduk. Geçtiğimiz günlerde Cihangir'e gittim. Orada gecenin ilerleyen saatlerinde oturduğum cafeye Kaan ile sevgilisi yan masama geldiler. Ne eli maşalı bir kızmış. Kaan'a yapmadığını bırakmadı. Alkolü fazla kaçırınca çocuğu esir etti. Eh anasının kızı bu, gözleri oynayan bir kız. Kaan'a kalk diyor otur otur diyor. Bu kadarı da pes dedim. Eee etme bulma dünyası. Kaan Bey iki çocuğunla anasını bırakırsın pornocunun kızıyla gününü gün edersin vallahi pes, gördüklerime inanamadım.