Popçu Berkay Şahin, eşi Özlem Ada Şahin ile Bebek'te objektiflere takıldı. İkilinin giydiği terliklerin fiyatını duyan şaştı kaldı.

Bebek'te arabalarını valeye teslim eden Berkay-Özlam Ada Şahin çiftinin, mekana girmesi ile çıkması bir oldu.

İkili, kahvaltı etmek için girdikleri mekandan kapalı olduğu için aynı hızla geri çıktılar.

Posta gazetesine yer alan habere göre; Özlem Ada Şahin 2 bin 500 TL, Berkay ise 5 bin TL'lik terlikleriyle dikkat çekti.

38 yaşındaki şarkıcı, geçtiğimiz yıl da 2 bin 500 TL'lik terlikleriyle konuşulmuştu.

"BANA NEDEN SÖYLEMİYORDUN?"

Öte yandan Berkay, valeye "Mekanın kapalı olduğunu bana niye söylemiyorsun?" diyerek sitem etti.

Kaynak: Milliyet