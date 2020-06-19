Popçu Berkay Şahin, eşi Özlem Ada Şahin ile Bebek'te objektiflere takıldı

Bebek'te arabalarını valeye teslim eden Berkay-Özlam Ada Şahin çiftinin, mekana girmesi ile çıkması bir oldu.
İkili, kahvaltı etmek için girdikleri mekandan kapalı olduğu için aynı hızla geri çıktılar.
Posta gazetesine yer alan habere göre; Özlem Ada Şahin 2 bin 500 TL, Berkay ise 5 bin TL'lik terlikleriyle dikkat çekti.
38 yaşındaki şarkıcı, geçtiğimiz yıl da 2 bin 500 TL'lik terlikleriyle konuşulmuştu.
"BANA NEDEN SÖYLEMİYORDUN?"
Öte yandan Berkay, valeye "Mekanın kapalı olduğunu bana niye söylemiyorsun?" diyerek sitem etti.
Kaynak: Milliyet