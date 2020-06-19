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Popçu Berkay Şahin, eşi Özlem Ada Şahin ile Bebek'te objektiflere takıldı

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Popçu Berkay Şahin, eşi Özlem Ada Şahin ile Bebek'te objektiflere takıldı
Popçu Berkay Şahin, eşi Özlem Ada Şahin ile Bebek'te objektiflere takıldı. İkilinin giydiği terliklerin fiyatını duyan şaştı kaldı.

Bebek'te arabalarını valeye teslim eden Berkay-Özlam Ada Şahin çiftinin, mekana girmesi ile çıkması bir oldu.

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İkili, kahvaltı etmek için girdikleri mekandan kapalı olduğu için aynı hızla geri çıktılar.

Posta gazetesine yer alan habere göre; Özlem Ada Şahin 2 bin 500 TL, Berkay ise 5 bin TL'lik terlikleriyle dikkat çekti.

38 yaşındaki şarkıcı, geçtiğimiz yıl da 2 bin 500 TL'lik terlikleriyle konuşulmuştu.

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"BANA NEDEN SÖYLEMİYORDUN?"

Öte yandan Berkay, valeye "Mekanın kapalı olduğunu bana niye söylemiyorsun?" diyerek sitem etti.

Kaynak: Milliyet

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