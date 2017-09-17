ORDU’nun Kabataş İlçesi'ne evlerinin önünde otururken pompalı tüfekle saldırıya uğrayan aileden Alahattin Yılmaz öldü, eşi Fatma ve ağabeyi Temel Yılmaz ağır yaralandı.
Olay Ordu’nun Kabataş İlçesi Tavutlu Mahallesi’nde dün gece meydana geldi. Evlerinin önünde oturan 55 yaşındaki Alahattin Yılmaz, eşi 52 yaşındaki Fatma Yılmaz ve ağabeyi 63 yaşındaki Temel Yılmaz'a karşı bahçelerinden kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından pompalı av tüfeğiyle ateş edildi. Saldırıda, fındık bahçesi sahibi Alahattin Yılmaz olay yerinde hayatını kaybederken, eşi ve ağabeyi ambulansla ağır yaralı olarak önce Aybastı Devlet Hastanesi'ne, ardından ise Fatsa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumları ciddiyetini korurken, Alahattin Yılmaz’ın cansız bedeni otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Jandarma’nın olayla ilgili soruşturması devam ediyor.
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Pompalı tüfekle dehşet saçtı
ORDU’nun Kabataş İlçesi'ne evlerinin önünde otururken pompalı tüfekle saldırıya uğrayan aileden Alahattin Yılmaz öldü, eşi Fatma ve ağabeyi Temel Yılmaz ağır yaralandı.
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