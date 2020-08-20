'Pomeranianlar koronavirüslü' iddiası sosyeteyi ayağa kaldırdı!

Kemerburgaz'da bulunan Dünyanın ilk ve tek Pomeranian Eğitim Ve Danışmanlık Merkezi'nin sahibi olan işadamı Serkan Kömür ile ilgili sosyetede dolaşan dedikodu 'Yok artık' dedirtti.

30.000 BİN TL'YE SATILAN POMERANİANLAR'DA VİRÜS ŞÜPHESİ!

Cemiyet hayatının ünlü hanımlarının kucaklarından indirmedigi fiyatları 4.500 tl ile 30.000 bin TL arasında degişen Pomeranian cinsi olarak bilinen yavru köpeklere sahip olan ünlü güzellerin sayısı bir hayli fazla. Pomeranian cinsi bu yavru köpeklere sahip olan ünlü bir sosyetik güzel şu günlerde zor günler geçiriyor.

ÇİFTLİK SAHİBİ KÖPEĞİ GERİ ALMADI

Sosyetenin diline dolaşan dedikoduya göre; sosyetik güzel 'Pomeranian patronu' olarak bilinen işadamı Serkan Kömür'ün sahibi olduğu Kemerburgaz'daki çiftlikten Pomeranian cinsi bir köpek aldı.

SOSYETİK GÜZELE KORONA TESTİ YAPILDI

Hatırı sayılı bir para ödeyen sosyetik güzel aradan bir kaç gün geçtikten sonra yüksek ateş şüphesi ile hastaneye gitti, doktorların koronavirüsten şüphelendiği sosyetik güzelin yapılan testleri negatif çıktı.

Asıl hikaye ise bundan sonra başladı. Ziyarete gelen arkadaşları sosyetik güzelin Pomeranian cinsi köpeğini görünce Tayland'dan gelen bu köpeklerin sağlıklı olmadığı ve derhal aldığı yere götürüp testlerini yaptırmasını istedi. Paniğe kapılan sosyetik güzel iddialara göre, 'Pomeranianların patronu' olarak bilinen Serkan Kömür'ün kapısını çaldı. Başından geçenleri anlatan sosyetik güzel köpeği geri vermek istedi ancak firma sahibi köpeği geri almadı.



Şimdilerde lüks villasında Pomeranian'ı için özel bir oda açan sosyetik güzel Pomeranian cinsi köpeğini veterinere götürüp testlerini yaptırdı. Yapılan testlerde yavru köpekte hiç bir hastalık çıkmayınca sosyetik güzel derin bir 'Oh' çekti.

MİLYONLUK POMERANİAN ÇİFTLİĞİ VAR

Sosyal medya hesabında milyon dolarlık arabaları ve yüzlerce Pomeranianlar ile paylaşımlar yapan işadamı Serkan Kömür'ün sahibi olduğu Pomeranian Boo House dünyadaki 3 büyük Pomeranian yetiştiren çiftliklerden bir tanesi olarak biliniyor.

'Dünyayı etkisi altına Koronavirüs şimdilerde Pomeranianlara sıçradı' iddiası bakalım daha ne kadar devam edecek.