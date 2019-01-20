Polislerde bunu yaparsa biz kime güveneceğiz

İddiaya göre, bir polis, ekip otosunda kadına tecavüz etti. Diğer polis dışarıda bekledi. 3 polis ise kadının şikâyetini almadı. Bu 5 polise dava açıldı.

Tecavüzle suçlanan polisin 46 yıl hapsi isteniyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın iddianamesine göre, 15 Ekim 2018 akşamı, Özbekistanlı I.K. (27) adlı kadının yolcu olarak bulunduğu taksi Yedikule’den geçerken, polisler Ş.Ş. ve İ.K. tarafından kontrol amacıyla durduruldu. İki polis, genç kadını taksiden indirip ekip aracına bindirdi. 3-4 saat ekip aracında alıkonulan I.K. sonra Silivrikapı’da surların bulunduğu bölgeye götürüldü. Polis Ş.Ş. araçta I.K.’ya tecavüz edip bin 400 lirasını aldı. Diğer polis İ.K. bu sırada dışarıda bekledi. Polisler sonra genç kadını Yedikule’de araçtan indirip gitti.

‘Git duşunu al ve dinlen’

Şikâyet için Aksaray Şehit Vedat Ulusoy Polis Merkezi Amirliği’ne giden genç kadın, polis Y.S.’ye olayı anlattı. Ancak Y.S. “O zaten it gibi pişman şu an, ben onun cezasını vereceğim. Sen şimdi git duşunu al, güzelce dinlen, bu olayları unut takma” diyerek kadının müracaatını almadı. Kadın ardından komiser E.S.’ye derdini anlatmaya çalıştı. Ancak E.S. de “Ben olayı gerçekleştiren polisin komiseriyim. Ceza olarak onu süreceğim” diyerek müracaatı kaydetmedi.

Olay günü nöbetçi amir olan A.B. de müştekiyi dinlemesine rağmen işlem yapılması için emir vermedi. I.K.’nın gasp edilen bin 400 lirası, burada polisler tarafından kendisine iade edildi. Bir gün sonra merkeze gelen I.K.’nın arkadaşı G.K., kimsenin konudan haberdar olmadığını öğrendi. Bunun üzerine durumu öğrenen diğer polisler, amirlerine haber verdi. Polis merkezi amiri, olayı savcılığa intikal ettirdi. I.K., polis Ş.Ş.’den şikâyetçi oldu. 17 Ekim 2018’de polislerden Ş.Ş. ve İ.K. tutuklanırken, işlem yapmayan diğer üç polis bırakıldı. Ş.Ş. hakkında 46 yıla kadar, İ.K. hakkında suça yardımdan 10.5 yıla kadar, tutuksuz üç polis hakkında ise suçluyu kayırma ve suçu bildirmemekten 15.5 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.