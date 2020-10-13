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Polisler ‘köle’ gibi gezdirdi: Skandal görüntülerdeki kişilere 1 milyon dolarlık dava!

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Polisler ‘köle’ gibi gezdirdi: Skandal görüntülerdeki kişilere 1 milyon dolarlık dava!
ABD’nin Teksas eyaletinde iki atlı polisin kelepçelediği ve ata halatla bağlayarak cadde boyunca götürdüğü siyahi vatandaş Donald Neely (44), atlı polislere yaklaşık 1 milyon dolarlık dava açtı.

Neely, davayı polis memurları tarafından şehrin ortasında “köle” gibi götürülerek aşağılandığını öne sürerek açtığını açıkladı.

Polisler ‘köle’ gibi gezdirdi: Skandal görüntülerdeki kişilere 1 milyon dolarlık dava!

Galveston’da Ağustos 2019 yılında yaşanan olayda Donald Neely, izinsiz bir işyerine girdiği için gözaltına alındı. Neely’i gözaltına alan atlı polis memuru siyahi adamı, polis merkezine kadar halatla ata bağlı bir şekilde götürdü.

Polisler ‘köle’ gibi gezdirdi: Skandal görüntülerdeki kişilere 1 milyon dolarlık dava!

Olayın fotoğraflarının yayınlanmasından sonra ABD basını, eski zamanlarda ‘kölelik dönemine’ benzetti. Sosyal medyadaki pek çok kişi, Neely'nin görüntülerini ABD’nin kölelik dönemiyle karşılaştırdı.

Polisler ‘köle’ gibi gezdirdi: Skandal görüntülerdeki kişilere 1 milyon dolarlık dava!
Donald Neely, bir yıl sonra polis departmanının bağlı olduğu Galveston kenti idari yönetimine yaklaşık 1 milyon dolarlık dava açtı. Neely’in avukatları adamın eski zamanlardaki bir köle gibi şehirde gezdirildiğini ifade ederek bu durumun son derece küçük düşürücü olduğunu ifade etti.
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