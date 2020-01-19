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Polisler Gözlerine İnanamadı

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Polisler Gözlerine İnanamadı
Kütahya Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir aydır takip ettikleri tarihi eser kaçakçısı bir çeteye operasyon yaptı. Operasyonda şebekenin bir apart dairesinde sakladığı yüzlerce tarihi eser ele geçirildi

Polislerin apart dairesinde ele geçirdiği eserler arasında altın ziynet eşyaları, savaş malzemeleri, aynalar ve dini aksesuarlar da var. Gözaltına alınan iki kişinin 

TARİHİ ESERLERİ APARTTA TOPLAMIŞLAR

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir şebekeyi takibe aldı. Bir aylık takip sürecinde şebekenin Kimmerler, Figya, ve Alyattesin  ve Lidya uygarlıklarina ait çok sayıda eseri  topladıkları toplanan eserleri kiraladıklari apart tarzı  dairede sakladıklari tespit edildi.

Bunun üzerine şahıslarin apart dairesine baskın yapıldı.

Apartta  yapılan aramalarda ; Tarihi eser niteliğinde; 1 adet heykel, 4219 adet sikke, 580 adet süs eşyası, 10 adet savaş ok ucu, 26 adet insan ve hayvan figürü, 176 adet yüzük, 24 adet bilezik, 57 adet kolye, 17 adet haç, 36 adet savaş/tarım aleti, 60 adet ayna, 24 adet mühür, 7 adet gözyaşı şişesi, 3 adet taş obje, 110 adet toprak testi ele geçirildi. 

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