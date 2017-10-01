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Polis sandıklara el koyuyor

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Polis sandıklara el koyuyor
İspanyol polisi, Katalonya yerel liderinin referandumda oy kullanacağı seçim merkezine zor kullanarak girdi.

Girona şehrinde yer alan Sant Julia de Ramis seçim merkezinde oy kullanacak olan vatandaşlarla polis arasında arbede yaşandı.

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