Polis otobüsü takla attı

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu’nu koruyan korumaların aracı kaza yaptı.

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu’nun konuşma yaptığı bölgede güvenliği sağlamakla görevli çevik kuvvet otobüsü Mersin Anamur'da kaza yaptı. Kazada 27 polis yaralandı. Takla atan araçtan, yaralıların çıkarılıp hastaneye kaldırıldığı bildirildi. İlk gelen bilgiler çok sayıda yaralı olduğu yönünde. Odatv'ye ulaşan bilgilere göre 2 polisin durumu ağır. Feyzioğlu ise olayın ardından konuşmasını erken bitirerek yaralı polislerin olduğu Silifke Devlet Hastanesi'ne gitti. Odatv'ye bilgi veren Feyzioğlu, "benim konuştuğum salonda güvenliği sağlamakla görevli çevik kuvvet otobüsü kaza yaptı" dedi.