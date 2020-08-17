Polis neden Şeyma Subaşı'nın evini bastı?

Yaz tatillerinde sıklıkla yurt dışını tercih eden Şeyma Subaşı, corona virüs salgını sebebiyle bu yaz Türkiye'de kaldı ve Çeşme-Bodrum arasında arasında mekik dokuyarak tatil yapıyor. Subaşı, cuma akşamı Çeşme'de kalabalık bir arkadaş grubuyla buluştu.

Snob magazin'in haberine göre; cuma akşam saatlerinde başlayan parti gece yarısı tatsız bitti. Çevrede oturan vatandaşlar, Subaşı ve arkadaşlarının gürültüsünden rahatsız olup polisi aradı.

Polisin kısa sürede olay yerine intikal etmesinin ardından parti son buldu.

Sabahın ilk ışıklarına kadar sürmesi beklenen parti, gece yarısı noktalanınca Şeyma Subaşı ve arkadaşlarının keyfinin kaçtığı öğrenildi.

Subaşı, günün ilk saatlerinde Instagram üzerinden bir arkadaşıyla bahçede dans ettiği anları paylaştı.

Şeyma Subaşı, bu sabah kızı Melisa ile birlikte İstanbul'a döndü.