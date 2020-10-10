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Polis 'korona parti'sini bastı: 239 bin TL ceza kesildi

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Polis 'korona parti'sini bastı: 239 bin TL ceza kesildi
Bursa'da 'alkollü restoran ruhsatı' olmasına rağmen gece kulübü olarak faaliyet gösteren eğlence merkezine polis, baskın düzenledi.

Müzik eşliğinde dip dibe dans edilip, korona önlemlerinin hiçe sayıldığı mekandaki 75 kişi ile işletme sahibine, toplam 239 bin 400 TL ceza kesildi. DHA'nın görüntülediği baskında, bazı müşteriler ceza yazan polise tepki gösterdi.

Polis 'korona parti'sini bastı: 239 bin TL ceza kesildi

Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği (SÖS) ekipleri, yaklaşık 80 bin üniversite öğrencisinin yaşadığı Görükle Mahallesi’nde alkollü restoran ruhsatı bulunan bir işletmenin, gece kulübü olarak faaliyet gösterdiği yönünde ihbar aldı.

Polis 'korona parti'sini bastı: 239 bin TL ceza kesildi

Hemen harekete geçen ekipler, 60 polis ile gece kulübüne baskın düzenledi.

Polis 'korona parti'sini bastı: 239 bin TL ceza kesildi

İlçe Emniyet Müdürü İbrahim Aslan’ın bizzat yönettiği baskında, işletmede bulunan onlarca kişinin maske takmadığı, sosyal mesafe kuralına uymayıp, yüksek müzik eşliğinde dip dibe dans ettiği görüldü.

 

DJ eşliğinde eğlenen kalabalık, polisi görünce büyük şok yaşadı.

TOPLAMDA 239 BİN LİRA CEZA
Polis 'korona parti'sini bastı: 239 bin TL ceza kesildi

İşletme sahibi ile 75 müşteriye, koronavirüs tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 3 bin 150’şer liradan, toplam 239 bin 400 TL ceza uygulandı.

Polis 'korona parti'sini bastı: 239 bin TL ceza kesildi

Bazı müşterilerin ceza kesilmemesi için direndiği mekan ile ilgili olarak, kapalı alanda sigara içildiği ve ruhsata uygun faaliyet göstermediği için yasal işlem de başlatıldı.

Polis 'korona parti'sini bastı: 239 bin TL ceza kesildi
Polis 'korona parti'sini bastı: 239 bin TL ceza kesildi
Polis 'korona parti'sini bastı: 239 bin TL ceza kesildi
Polis 'korona parti'sini bastı: 239 bin TL ceza kesildi
Polis 'korona parti'sini bastı: 239 bin TL ceza kesildi
Polis 'korona parti'sini bastı: 239 bin TL ceza kesildi
Polis 'korona parti'sini bastı: 239 bin TL ceza kesildi
Polis 'korona parti'sini bastı: 239 bin TL ceza kesildi
Polis 'korona parti'sini bastı: 239 bin TL ceza kesildi
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