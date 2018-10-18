Polis gelin adayını neden darp etti?

Fulya’da gece elinde bira şişesi olduğu için polis tarafından karakola götürülmek istendiğini ve darp edildiğini iddia eden tiyatrocu Sinem Umaş, polisler hakkında suç duyurusunda bulundu. İstanbul Emniyeti'nden de konuyla ilgili bir açıklama geldi.

İstanbul Fulya’da geçen pazar akşamı tiyatrocu Sinem Umaş (34) köpeğini gezdirmek için sokağa çıktı. Bir saat sonra da eve dönmeye karar verdi.

Evine yakın bir TEKEL bayiinden bira alan genç kadın yoluna devam ederken, yanında bir polis aracı durdu. Kendisini durduran polisler tarafından darp edildiğini öne süren Sinem Umaş, Milliyet gazetesinden Çiğdem Yılmaz'a konuştu:

"Saat 24.00 gibi köpeğimle evime dönüyordum. Elimde siyah poşet içinde bira vardı. Yanıma bir polis aracı yaklaştı ve araçtan bir polis inip elimdeki bira poşetini aldı. Bana da, ‘Gelin karakola gidiyoruz, imza atacaksınız’ dedi. Ne imzası olduğunu sorduğumda, ‘Sizlik bir durum yok, TEKEL bayiinin 22.00’den sonra içki satması yasak’ dedi ve araca binmemi istedi.

Bu durumda imza atılıp atılmayacağını sormak için aradığım avukatım, böyle bir zorunluluğun olmadığını aktardı. Avukatımın dediğini iletince polisler sinirlendi. Aracın içindeki polisin ‘Tak kelepçeyi’ demesi üzerine dışarıdaki polis, beni tutup kolumdan çekti ve direnmem üzerine yerde sürükledi. Olaya bir çok kişi şahit oldu.

Benim üzerimde bayağı ego savaşı yaptılar. Beni yerde sürükleyen polis, ‘Bugün karakola gelip kalacaksın, seni karakola çektirmezsem...’ diye bağırdı. Sonra başka bir polis yanıma gelip, ‘Tamam hanımefendi, eve gidebilirsiniz’ dedi. Ben de polislere eve falan gitmeyeceğimi söyledim. Çünkü o sırada dakikalarca yerde sürüklendiğim için ayağım kanıyordu. Gidip şikayetçi olacağımı söyledim.”

"NEZARETE ATILDIM"

Sinem Umaş iddialarına şöyle devam etti:

"Ardından hastaneye gidip darp raporu aldım. Daha sonra da Şişli Polis Merkezi Amirliği’ne şikayet için gittim, fakat beni nezarete attılar. Sabah savcı ifademi aldı. Polis yalan beyanlarda bulunmuş, sözde ben polise tokat atıp telsizini kırmışım. Alkollü olduğum da söylenmiş. Oysa benim bir elimde köpeğimin tasması, diğer elimde de çantam vardı. Ellerim doluyken, 1.80-1.90 boyundaki bu polise nasıl tokat atabilirim? İki polis hakkında şikayetçi oldum.”

EMNİYET'TEN AÇIKLAMA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden olayla ilgili bir açıklama geldi. Yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"15 Ekim'de saat 00.30 sıralarında Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan devriye görevi esnasında bir marketten elinde siyah poşetle çıkan bir kadının elindeki poşetin kontrolü için izin istendi. Bu talebi onaylaması üzerine poşet kontrol edildiğinde içerisinde alkollü içeceklerin olduğu görüldü.

4250 sayılı 'İspirto ve ispirtolu içkiler inhisarı kanununa muhalefet' suçundan saat 22.00'den sonra alkollü madde satışından dolayı markete idari işlem yapılmak için Sinem Umaş, refakate alınarak markete girilmek istendiğinde görevlilere hakaretlerde bulunmaya başlamış ve refakatten kurtulmak için görevli polis memurunu darp etmiştir."

"KARAKOLA GÖTÜRÜLEMEZ"

Avukat Abdullah Akyüz ise olayla ilgili şunları söyledi: “Saat 22.00’den sonra herhangi bir şahıs bir yerden alkol almışsa bunun herhangi bir cezası yoktur. Sadece satan kişiye idari para cezası kesilir. Satın alan içinse sadece alkolü nereden aldığına dair tutulan tutanağa imza attırılır. Bunun için karakola kimse götürülmez ve imza attırılmaz.”